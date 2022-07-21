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Єврооблігації України відреагували на прохання заморозити виплати на два роки

23:29 20.07.2022 |

Фінанси, Економіка

Єврооблігації України відреагували на прохання заморозити виплати на два роки
 Котирування паперів Україна-2033 з 14 по 20 липня / скріншот інвестбанкіра сергія фурси

Після заяви України про перенесення на два роки виплат за єврооблігаціями їхні котирування на ринку дещо впали 19 липня, але на наступний день почали відновлюватися і обігнали ціни минулого тижня.

Про це йдеться в даних Bloomberg Terminal, Інтерфакс-Україна.

Майже всі випуски українських євробондів зросли в ціні у середу, 20 липня, у день публічного оголошення про бажання заморозити виплати на два роки.

Так, "довгі" папери з погашенням у 2033 році у середу котирувалися на рівні 19,4% від номінальної вартості, а після появи даних про відтермінування впали до 17,6%. Водночас вже у середу ціна бондів зросла до 18,4% - на такому ж рівні вони перебували в обігу до 15 липня.

Котирування впали, натомість, за "короткими" паперами з погашенням у 2022 та 2023 році - їхня ціна становить 33,4% та 22,8% від номіналу. ВВП-варанти котируються на рівні 23,99% від номіналу.

Ціни решти єврооблігацій України коливаються в межах 17,9-19,7% номіналу залежно від терміну обігу.

Раніше у Мінфіні зазначили, що напередодні оголошення запиту про замороження виплат Україна обговорила свої плани з обраною групою основних власників єврооблігацій і ВВП-варантів зокрема - Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock. Так, Україна побачила "ознаки про підтримку як запиту на згоду щодо єврооблігацій, так і змін умов ВВП-варантів".
За матеріалами: Економічна правда
 

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