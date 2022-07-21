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Єврооблігації України відреагували на прохання заморозити виплати на два роки
Після заяви України про перенесення на два роки виплат за єврооблігаціями їхні котирування на ринку дещо впали 19 липня, але на наступний день почали відновлюватися і обігнали ціни минулого тижня.
Про це йдеться в даних Bloomberg Terminal, Інтерфакс-Україна.
Майже всі випуски українських євробондів зросли в ціні у середу, 20 липня, у день публічного оголошення про бажання заморозити виплати на два роки.
Так, "довгі" папери з погашенням у 2033 році у середу котирувалися на рівні 19,4% від номінальної вартості, а після появи даних про відтермінування впали до 17,6%. Водночас вже у середу ціна бондів зросла до 18,4% - на такому ж рівні вони перебували в обігу до 15 липня.
Котирування впали, натомість, за "короткими" паперами з погашенням у 2022 та 2023 році - їхня ціна становить 33,4% та 22,8% від номіналу. ВВП-варанти котируються на рівні 23,99% від номіналу.
Ціни решти єврооблігацій України коливаються в межах 17,9-19,7% номіналу залежно від терміну обігу.
Раніше у Мінфіні зазначили, що напередодні оголошення запиту про замороження виплат Україна обговорила свої плани з обраною групою основних власників єврооблігацій і ВВП-варантів зокрема - Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock. Так, Україна побачила "ознаки про підтримку як запиту на згоду щодо єврооблігацій, так і змін умов ВВП-варантів".
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