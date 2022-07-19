Долар зупиняється нижче максимуму за два десятиліття, оскільки ринки обмірковують наміри ФРС

Долар США коливався у вівторок трохи вище тижневого мінімуму, досягнутого вночі, порівняно з основними аналогами, оскільки ринки зменшили ймовірність підвищення ставки Федеральної резервної системи на процентний пункт цього місяця.

Минулого тижня ставки на надвелике пом'якшення зросли після того, як дані показали, що інфляція в США, яка вже досягла максимуму за чотири десятиліття, продовжувала прискорюватися в червні. Але деякі чиновники Федеральної резервної системи поспішили охолодити такі розмови, і дані п'ятниці показали зниження інфляційних очікувань споживачів до найнижчого рівня за рік.

Трейдери ф'ючерсних контрактів, прив'язаних до короткострокової ставки федеральної резервної політики, які схилялися до підвищення процентних ставок на повний відсотковий пункт, рішуче змінили свої ставки на користь підвищення на 0,75 відсоткового пункту на майбутніх зборах. , з останніми показниками близько 81%.

Індекс долара, який порівнює курс долара з шістьма аналогами, залишився на рівні 107,47. Це було менше, ніж мінімум понеділка в 106,88, але також значно назад від максимуму 109,29 минулого тижня, рівня, якого не було з вересня 2002 року.

Євро, який є валютою з найбільшою вагою в індексі долара, впав на 0,08% до 1,01355 долара, але це сталося після того, як протягом ночі він зріс приблизно на 0,6% протягом другого дня сильного зростання.

Загальноєвропейська валюта впала до 0,9952 долара в четвер вперше з грудня 2002 року під тиском невизначеності щодо потенційної кризи енергопостачання в зоні євро.

Трейдери кусають нігті напередодні четверга, коли газ має відновитися по трубі Nord Stream з Росії до Німеччини після зупинки на планове технічне обслуговування.

Незважаючи на невизначеність, Європейський центральний банк готовий підвищити процентні ставки в четвер вперше за понад десять років. Він телеграфував про перехід на 25 базисних пунктів, але гаряча інфляція змусила деяких трейдерів вийти на півпункту.

«Баланс ризиків схилився до слабшого євро (тоді як) шлях найменшого опору для долара полягає в тому, щоб продовжити тенденцію до зростання через погані прогнози глобального зростання», - написала аналітик Банку Співдружності Австралії Керол Конг у примітка клієнта, що стосується ролі долара як безпечної гавані.

Ієна коливалась біля 24-річного мінімуму напередодні політичного рішення Банку Японії в четвер, причому центральний банк неодноразово в останні дні зобов'язувався продовжувати надпрості налаштування.

Курс долара незначно змінився на рівні 138,135 ієн, що не так далеко від піку в четвер у 139,38 ієни, такого рівня не було з вересня 1998 року.

Чутливий до ризику австралійський долар знизився на 0,06% до 0,6809 долара після того, як у понеділок піднявся до тижневого максимуму в 0,6853 долара з 0,66825 долара в четвер, найнижчого рівня за більш ніж два роки.

Стерлінг знизився на 0,13% до 1,1935 долара, відійшовши від тижневого максимуму понеділка в 1,2032 долара. У четвер він впав до 1,1761 долара вперше з березня 2020 року, оскільки Великобританія зіткнулася з гострою та суперечливою боротьбою за заміну усуненого прем'єр-міністра Бориса Джонсона.