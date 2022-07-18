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Азійські акції підіймаються 18 липня після відскоку на Уолл-стріт
07:27 18.07.2022 |
Очікується, що це буде важкий тиждень для Європи, оскільки вона з нетерпінням чекає, чи відновить Росія потік газу через газопровід Nord Stream 1 21 липня, тоді як Італія коливається на межі політичних потрясінь, якщо прем'єр-міністр Маріо Драгі піде у відставку.
«Якщо потік газу не відновиться значною мірою, європейські ціни на газ різко зростуть, що змусить Німеччину та інші ввести нормування газу та електроенергії з глибокою рецесією, майже гарантованою, якщо це станеться», - сказав Тейлор Наджент, економіст NAB.
«Наш базовий сценарій полягає в тому, що газові потоки відновляться».
Невизначеність переслідуватиме Європейський центральний банк, оскільки він проводить політичну зустріч, де, ймовірно, розпочнеться цикл жорсткості з підвищенням на 25 базисних пунктів.
Ринки також висять на деталях інструменту боротьби з фрагментацією, який має на меті пом'якшити тиск на вартість запозичень для найбільш боржників-членів Союзу.
Інвестори відчули деяке полегшення в ралі на Уолл-стріт у п'ятницю, а найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії додав 0,7%, втративши 3,5% минулого тижня.
Японський Nikkei був закритий через вихідні, але ф'ючерси торгувалися на рівні 27 040 порівняно з 26 788 на момент закриття готівкою, тоді як Південна Корея зросла на 1,4%.
Китайські «блакитні фішки» додали 0,4%, хоча Шанхай оголосив більше тестування на коронавірус у всьому районі.
Ф'ючерси S&P 500 підвищилися на 0,2%, а ф'ючерси Nasdaq зміцнилися на 0,4%. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,1%, а ф'ючерси FTSE залишилися без змін.
Цього тижня будуть представлені звіти про доходи компаній, включаючи Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc і Twitter Inc.
За даними Refinitiv, із 35 компаній в S&P 500, які подали звіти, 80% перевершили очікування Street. Тепер аналітики очікують зростання сукупного прибутку у другому кварталі на 5,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року порівняно з 6,8% на початку кварталу.
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