Азійські акції підіймаються 18 липня після відскоку на Уолл-стріт

Очікується, що це буде важкий тиждень для Європи, оскільки вона з нетерпінням чекає, чи відновить Росія потік газу через газопровід Nord Stream 1 21 липня, тоді як Італія коливається на межі політичних потрясінь, якщо прем'єр-міністр Маріо Драгі піде у відставку.

«Якщо потік газу не відновиться значною мірою, європейські ціни на газ різко зростуть, що змусить Німеччину та інші ввести нормування газу та електроенергії з глибокою рецесією, майже гарантованою, якщо це станеться», - сказав Тейлор Наджент, економіст NAB.

«Наш базовий сценарій полягає в тому, що газові потоки відновляться».

Невизначеність переслідуватиме Європейський центральний банк, оскільки він проводить політичну зустріч, де, ймовірно, розпочнеться цикл жорсткості з підвищенням на 25 базисних пунктів.

Ринки також висять на деталях інструменту боротьби з фрагментацією, який має на меті пом'якшити тиск на вартість запозичень для найбільш боржників-членів Союзу.

Інвестори відчули деяке полегшення в ралі на Уолл-стріт у п'ятницю, а найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії додав 0,7%, втративши 3,5% минулого тижня.

Японський Nikkei був закритий через вихідні, але ф'ючерси торгувалися на рівні 27 040 порівняно з 26 788 на момент закриття готівкою, тоді як Південна Корея зросла на 1,4%.

Китайські «блакитні фішки» додали 0,4%, хоча Шанхай оголосив більше тестування на коронавірус у всьому районі.

Ф'ючерси S&P 500 підвищилися на 0,2%, а ф'ючерси Nasdaq зміцнилися на 0,4%. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,1%, а ф'ючерси FTSE залишилися без змін.

Цього тижня будуть представлені звіти про доходи компаній, включаючи Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc і Twitter Inc.

За даними Refinitiv, із 35 компаній в S&P 500, які подали звіти, 80% перевершили очікування Street. Тепер аналітики очікують зростання сукупного прибутку у другому кварталі на 5,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року порівняно з 6,8% на початку кварталу.