Американские индексы 11 июля закрылась в минусе в преддверии выхода экономических данных и доходов

Американские фондовые индексы потеряли позиции в понедельник, так как отсутствие катализаторов заставило участников рынка с осторожностью готовиться к завершению недели, загруженной важными данными об инфляции и неофициальным началом сезона отчетности за второй квартал.

Лидирующие на рынке акции роста увели все три основных фондовых индекса США на отрицательную территорию, при этом отношение к риску усугубилось первым за последние два года закрытием казино в Макао для сдерживания распространения COVID-19.

«Это нервный рынок», - сказал Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management в Сиэтле. «Все дело в начале сезона отчетности и о том, что нам говорит инфляция (данные)».

«Мы знаем, что инфляция обусловлена ​​ограничениями предложения, и Китай является важным фактором», - добавил Хаворт. «И (закрытие Макао) этим утром бросило на рынок холодное одеяло».

Ожидается, что результаты крупных банков, включая JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co, начнут сезон отчетности за второй квартал в конце этой недели.

Индекс S&P 500 Banking упал на 1,0%.

Аналитики ожидают резкого падения прибыли в годовом исчислении, поскольку компании наращивают резервы на возможные потери по кредитам, что усиливает опасения по поводу надвигающейся рецессии.

Позже на этой неделе множество экономических данных, включая потребительские цены, розничные продажи и промышленное производство, должны дать представление о том, насколько инфляция достигла своего пика, а экономика остыла, поскольку Федеральная резервная система приближается к совещанию по вопросам политики на следующей неделе. который, как ожидается, завершится вторым повышением процентной ставки на 75 базисных пунктов подряд.

«Рынок пытается предостеречь себя перед выходом этого (ИПЦ) отчета», - сказал Хаворт. «Мы надеемся на замедление темпов роста, что сделает позицию Федеральной резервной системы более мягкой, но, с другой стороны, есть много причин полагать, что инфляция может оставаться высокой, а ФРС останется агрессивной».

В настоящее время рынок ожидает, что центральный банк поднимет фьючерсную ставку ФРС на 75 базисных пунктов в своем последнем залпе против раскаленной инфляции, тактика, которая, как некоторые опасаются, может привести к рецессии в уже остывающей экономике.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 164,31 пункта, или 0,52%, до 31 173,84 пункта, S&P 500 - на 44,95 пункта, или 1,15%, до 3 854,43 пункта, а Nasdaq Composite - на 262,71 пункта, или 2,26%, до 11 372,60 пункта.

Из 11 основных секторов S&P 500 услуги связи пострадали больше всего, в то время как коммунальные услуги лидировали в росте.

Прежде чем крупные банки всерьез начнут сезон отчетности за второй квартал в четверг и пятницу, результаты PepsiCo и Delta Air Line ожидаются во вторник и среду соответственно.

По данным Refinitiv, по состоянию на пятницу аналитики прогнозировали рост совокупной годовой прибыли S&P на 5,7% за период с апреля по июнь по сравнению с прогнозом в 6,8% в начале квартала.

Акции Twitter Inc упали на 11,3% после заявления Илона Маска о расторжении сделки по покупке социальной сети.

Акции американских операторов казино Las Vegas Sands, Wynn Resorts и Melco Resorts упали с 6,3% до 9,6% после того, как Макао закрыл все казино, чтобы сдержать самую сильную вспышку COVID с начала кризиса в области здравоохранения.

Более широкий индекс S&P 1500 Hotel, Restaurant and Leisure упал на 1,5%.

Число падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 2,41 к 1; на Nasdaq соотношение 2,81 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 показал два новых 52-недельных максимума и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 20 новых максимумов и 130 новых минимумов.

Объем на биржах США составил 9,33 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,92 млрд за последние 20 торговых дней.