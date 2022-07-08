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S&P, Nasdaq 7 июля закрылись ростом

07:07 08.07.2022 |

Фінанси

 

Фондовые рынки США стабилизировались в июле после жесткой распродажи в первом полугодии на фоне всплеска инфляции, конфликта на Украине и отказа ФРС от политики легких денег.

Индекс S&P 500 закрывался выше на каждой из первых четырех сессий в этом месяце после рекордного процентного падения в первом полугодии с 1970 года. В 2022 году у эталона не было пяти последовательных приростов.

Протоколы июньского заседания центрального банка по вопросам политики, на котором ФРС повысила процентные ставки на три четверти процентного пункта, показали в среду твердое подтверждение своего намерения взять цены под контроль.

Тем не менее, представители ФРС признали, что повышение ставок может оказать «большее, чем ожидалось», влияние на экономический рост, и решили, что повышение на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на заседании по вопросам политики в июле.

Менее ястребиный тон был отражен в комментариях главы ФРС Кристофера Уоллера в четверг. Назвав опасения по поводу рецессии в США преувеличенными, он выступил за повышение на 50 базисных пунктов в сентябре.

Некоторые восприняли такое настроение как сигнал к увеличению позиций, в том числе по быстрорастущим акциям, которые пострадали в первой половине 2022 года, поскольку инвесторы беспокоились о своих перспективах в условиях роста процентных ставок.

Это принесло пользу крупным и малым технологическим компаниям: акции тяжеловесов Tesla Inc подорожали на 5,5%, Alphabet Inc, материнской компании Google, - на 3,7%, а Affirm Holdings Inc и Avalara Inc - соответственно, на 17,1% и 16,4%.

«Начинает казаться, что реальные деньги начинают возвращаться», - сказал Луи Риччи, главный трейдер Emles Advisors.

«Нет никаких причин, по которым рынок не может упасть еще на 30%, но мы думаем, что риск составляет 30% в сторону снижения, но в три-четыре раза больше, чем в сторону роста».

Хотя многие инвесторы ожидают, что ФРС повысит ставки еще на 75 базисных пунктов в июле, ожидания пиковой процентной ставки в следующем году значительно снизились на фоне растущих опасений по поводу глобального экономического спада.

Трейдеры фьючерсами на федеральные фонды рассчитывают, что базовая ставка достигнет пика на уровне 3,44% в марте. Перед июньским собранием ожидалось, что к маю он увеличится примерно до 4%. В настоящее время он составляет 1,58%.

Отчет в четверг показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, а спрос на рабочую силу замедляется, а число увольнений в июне достигло 16-месячного максимума.

Ожидается, что тщательно отслеживаемый отчет о занятости в пятницу покажет, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 268 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 390 000 в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 346,87 пункта, или 1,12%, до 31 384,55 пункта, S&P 500 прибавил 57,54 пункта, или 1,50%, до 3902,62 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 259,49 пункта, или 2,28%, до 11 621,35 пункта.

Почти все подсекторы S&P выросли, при этом рост энергетического индекса на 3,5% сделал его лучшим по результатам, поскольку нефтегазовые компании последовали за восстановлением цен на нефть с 12-недельного минимума предыдущего дня.

Индекс Philadelphia SE Semiconductor вырос на 4,5% после того, как южнокорейская компания Samsung Electronics показала лучшую прибыль во втором квартале с 2018 года благодаря высоким продажам микросхем памяти.

Объем на биржах США составил 10,47 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,08 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

S&P 500 показал 2 новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 24 новых максимума и 57 новых минимумов.
За матеріалами: investing.com
 

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