Світовий ринок акцій відповідає шістьом із семи критеріїв «бульбашки» - UBS

Світовий ринок акцій наближається до формування "бульбашки", вважає глобальний стратег UBS з цього ринку Ендрю Гартуейт.

Гартуейт, думку якого наводить MarketWatch, порівнює поточні умови з "дотком"-бумом кінця 1990-х і "бульбашкою" на японському ринку в 1980-х.

За його словами, ринок акцій уже відповідає шести із семи критеріїв "бульбашки".

По-перше, закінчився структурний "бичачий" ринок, який UBS визначає як період, коли динаміка акцій за десять років випереджає динаміку облігацій мінімум на 5% на рік.

По-друге, корпоративні прибутки перебувають під тиском. Їх зростання сповільнюється, особливо в циклічних секторах.

По-третє, втрачено широту ринку. Його динаміку визначають котирування акцій невеликої кількості технологічних гігантів, тоді як папери дрібніших компаній відстають.

По-четверте, з моменту останньої "бульбашки" минуло 25 років.

По-п'яте, інвестори вважають, що "цього разу все по-іншому", очікуючи значного приросту продуктивності завдяки генеративному штучному інтелекту (ШІ).

По-шосте, в торги активно залучені роздрібні інвестори, які скуповують спекулятивні активи від "мемних" акцій до криптовалют.

При цьому сьомий критерій - м'яка грошово-кредитна політика (ГКП) - наразі не виконується.

Хвилюватися потрібно, якщо прибутковість десятирічних казначейських облігацій США перевищить 5%, вважає Гартуейт. Зараз вона становить близько 4,65%, проте UBS прогнозує її зниження до кінця року до 4,25%.

Експерт також надає перевагу "захисним" акціям емітентів із низьким борговим навантаженням, таких як SAP, Microsoft Corp. і BAE Systems, перед паперами нефінансових компаній циклічних галузей.

У Великій Британії він убачає можливості для інвесторів у сектори, чутливі до зміни відсоткових ставок, зокрема сектори нерухомості та комунальних підприємств, які торгуються зі значним дисконтом.

