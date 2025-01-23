Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий ринок акцій відповідає шістьом із семи критеріїв «бульбашки» - UBS
17:44 23.01.2025 |
Світовий ринок акцій наближається до формування "бульбашки", вважає глобальний стратег UBS з цього ринку Ендрю Гартуейт.
Гартуейт, думку якого наводить MarketWatch, порівнює поточні умови з "дотком"-бумом кінця 1990-х і "бульбашкою" на японському ринку в 1980-х.
За його словами, ринок акцій уже відповідає шести із семи критеріїв "бульбашки".
По-перше, закінчився структурний "бичачий" ринок, який UBS визначає як період, коли динаміка акцій за десять років випереджає динаміку облігацій мінімум на 5% на рік.
По-друге, корпоративні прибутки перебувають під тиском. Їх зростання сповільнюється, особливо в циклічних секторах.
По-третє, втрачено широту ринку. Його динаміку визначають котирування акцій невеликої кількості технологічних гігантів, тоді як папери дрібніших компаній відстають.
По-четверте, з моменту останньої "бульбашки" минуло 25 років.
По-п'яте, інвестори вважають, що "цього разу все по-іншому", очікуючи значного приросту продуктивності завдяки генеративному штучному інтелекту (ШІ).
По-шосте, в торги активно залучені роздрібні інвестори, які скуповують спекулятивні активи від "мемних" акцій до криптовалют.
При цьому сьомий критерій - м'яка грошово-кредитна політика (ГКП) - наразі не виконується.
Хвилюватися потрібно, якщо прибутковість десятирічних казначейських облігацій США перевищить 5%, вважає Гартуейт. Зараз вона становить близько 4,65%, проте UBS прогнозує її зниження до кінця року до 4,25%.
Експерт також надає перевагу "захисним" акціям емітентів із низьким борговим навантаженням, таких як SAP, Microsoft Corp. і BAE Systems, перед паперами нефінансових компаній циклічних галузей.
У Великій Британії він убачає можливості для інвесторів у сектори, чутливі до зміни відсоткових ставок, зокрема сектори нерухомості та комунальних підприємств, які торгуються зі значним дисконтом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Європейська солідарність» вимагає проведення закритого засідання Ради через арешт військових командирів
ТОП-НОВИНИ
|У «Резерв+» розпочато бета-тестування отримання електронного направлення на ВЛК - Умєров
|НБУ погіршив прогноз ВВП на 2025 рік до 3,6%, інфляції - до 8,4%
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Світовий ринок акцій відповідає шістьом із семи критеріїв «бульбашки» - UBS
|Прийматимуть долари і євро: «Приватбанк» витратить 840 мільйонів на банкомати з обміном валюти
|Долар США стабільний до основних валют
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9754 грн/$1
|Фондові індекси Європи слабо коливаються перед виступом Трампа в Давосі
Бізнес
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
|Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits
|Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3
|Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон