Прийматимуть долари і євро: «Приватбанк» витратить 840 мільйонів на банкомати з обміном валюти

Державний "Приватбанк" 16 січня уклав договір із ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." про закупівлю ресайклінгових банкоматів загальною вартістю 838,64 млн грн.

Електронні торги провели на майданчику банку в два етапи і відзвітували про укладений договір у системі Prozorro, пишуть Наші гроші.

За даними майданчика "Приватбанку", кількість учасників першого етапу торгів невідома, бо інформація про них не розкривається, а на другому етапі фірма була єдиним учасником.

За умовами угоди, банк замовив 1 140 ресайклінгових банкоматів виробництва компанії "NCR" (США) в Індії та Угорщині. Це банкомат і термінал в одному пристрої, тож з його допомогою можна як зняти готівку, так і внести кошти на рахунок. Гарантійний строк на обладнання становитиме два роки.

Зокрема, банк придбав 800 банкоматів NCR Selfserv 2062 хольного типу по 16 644 євро (724 тис. грн) за одиницю, а також 340 банкоматів NCR Selfserv 2064 крізьстінного типу - по 17 569 євро (764 тис. грн).

Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно. Нещодавно "Приватбанк" повідомив про нововведення: у спеціальних банкоматах можна буде обмінювати іноземну валюту в обсязі до $1 000 або до 1 000 євро на гривню.

Усі замовлені банкомати "Приватбанк" отримає до кінця листопада 2025 року. Угодою передбачено аванс у розмірі 50% вартості партії.

За даними у Prozorro, "Приватбанк" купує банкомати вперше після націоналізації в 2016 році.

Київською "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." керує Юрій Ейсмонт. Засновником фірми є кіпрська компанія "Прінтек Холдінгз Лімітед". Кінцевим бенефіціаром через останню вказаний громадянин Греції Харилаос Константиноу, який зареєстрований у Болгарії.

Усього з 2016 року фірма отримала державних підрядів на загальну суму 1,04 млрд грн, з яких нинішній є найбільшим. Зокрема у 2016 році вона продавала "Ощадбанку" телевізори, а також відома як постачальник вживаних банкоматів для "Укргазбанку".