Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прийматимуть долари і євро: «Приватбанк» витратить 840 мільйонів на банкомати з обміном валюти

 

Державний "Приватбанк" 16 січня уклав договір із ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." про закупівлю ресайклінгових банкоматів загальною вартістю 838,64 млн грн.

Електронні торги провели на майданчику банку в два етапи і відзвітували про укладений договір у системі Prozorro, пишуть Наші гроші.

За даними майданчика "Приватбанку", кількість учасників першого етапу торгів невідома, бо інформація про них не розкривається, а на другому етапі фірма була єдиним учасником.

За умовами угоди, банк замовив 1 140 ресайклінгових банкоматів виробництва компанії "NCR" (США) в Індії та Угорщині. Це банкомат і термінал в одному пристрої, тож з його допомогою можна як зняти готівку, так і внести кошти на рахунок. Гарантійний строк на обладнання становитиме два роки.

Зокрема, банк придбав 800 банкоматів NCR Selfserv 2062 хольного типу по 16 644 євро (724 тис. грн) за одиницю, а також 340 банкоматів NCR Selfserv 2064 крізьстінного типу - по 17 569 євро (764 тис. грн).

Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно. Нещодавно "Приватбанк" повідомив про нововведення: у спеціальних банкоматах можна буде обмінювати іноземну валюту в обсязі до $1 000 або до 1 000 євро на гривню.

Усі замовлені банкомати "Приватбанк" отримає до кінця листопада 2025 року. Угодою передбачено аванс у розмірі 50% вартості партії.

За даними у Prozorro, "Приватбанк" купує банкомати вперше після націоналізації в 2016 році.

Київською "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі." керує Юрій Ейсмонт. Засновником фірми є кіпрська компанія "Прінтек Холдінгз Лімітед". Кінцевим бенефіціаром через останню вказаний громадянин Греції Харилаос Константиноу, який зареєстрований у Болгарії.

Усього з 2016 року фірма отримала державних підрядів на загальну суму 1,04 млрд грн, з яких нинішній є найбільшим. Зокрема у 2016 році вона продавала "Ощадбанку" телевізори, а також відома як постачальник вживаних банкоматів для "Укргазбанку".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7769  0,10 0,23 42,4188  0,12 0,28
EUR 43,5288  0,00 0,00 44,3015  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес