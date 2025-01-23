Долар США стабільний до основних валют

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом і ієною в четвер, демонструючи коливання в межах 0,15%.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає приблизно 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Трейдери чекають нових заяв президента США Дональда Трампа, який у четвер має виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Трамп уже заявив про можливе підвищення мит на імпорт з Китаю, Мексики, Канади та ЄС і тепер може пригрозити митами країнам ОЕСР, які пропонують ввести загальний мінімальний податок на прибуток, вважає аналітик ING Кріс Тернер.

Ця тема вельми актуальна для американських технологічних компаній, які спонсорували його виборчу компанію, зазначає експерт.

Крім того, учасники ринку чекають на перше цього року засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що відбудеться 28-29 січня. Ринки оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у січні на рівні менше 1%, показують дані CME Group.

Євро за даними на 15:15 EET знижується на 0,11% від рівня закриття попередніх торгів, до $1,0399.

Голова Банку Іспанії та член ради керівників Європейського центрального банку Хосе Луїс Ескріва вважає, що ЄЦБ слід у найближчі пів року скоригувати грошово-кредитну політику, щоб вона не сповільнювала, а й не стимулювала економічне зростання.

"Наразі ГКП помірно обмежувальна, і нам слід зробити її більш нейтральною в найближчі пів року або близько того", - сказав він, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За його словами, це є основним сценарієм, водночас регулятору потрібно зберігати гнучкість на тлі невизначеності в економіці та, залежно від вхідної інформації.

ЄЦБ у 2024 році опустив ключові відсоткові ставки загалом на 100 базисних пунктів. Наразі ключова ставка за депозитами становить 3%, нейтральний рівень ставки, за різними оцінками, становить близько 2%. Чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) відбудеться 29-30 січня.

Фунт стерлінгів подешевшав до долара на 0,03%, до $1,2312.

Проти японської валюти долар дешевшає на 0,1%, до 156,32 єни.

Банк Японії проводить чергове засідання 23-24 січня. Експерти, яких опитали ЗМІ, очікують, що японський ЦБ збільшить ставку до 0,5% з нинішніх 0,25%. Якщо прогнози ринку виправдаються, підвищення ставки стане третім менш ніж за 12 місяців.