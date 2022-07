Американские индексы выросли 6 июля, поскольку инвесторы «переваривают» протоколы ФРС

Уолл-стрит оставила позади день качелей, чтобы закрыться выше в среду, поскольку инвесторы усвоили новые подсказки о подходе центрального банка США к процентной политике и его борьбе с инфляцией, подробно изложенные в протоколах последнего заседания Федеральной резервной системы.

После жесткой распродажи на мировых фондовых рынках в первой половине года нервные инвесторы внимательно следят за действиями центральных банков, пытаясь оценить влияние агрессивного повышения ставок на глобальный рост.

Они получили свои последние данные в среду днем, когда в протоколе совещания по вопросам политики 14-15 июня подробно описывалось, как центральный банк США был вынужден резко повысить процентную ставку. Протокол был твердым подтверждением намерения ФРС установить контроль над ценами для борьбы с упрямой инфляцией и обеспокоенностью по поводу утраты веры в силу центрального банка.

Повышение ставки на 0,75 процентных пункта, которое произошло на собрании, было первым такого размера с 1994 года. Согласно протоколу, участники решили, что повышение на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на совещании по вопросам политики в конце этого месяца.

До публикации протокола инвесторы рассчитывали на еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов на предстоящем собрании 26-27 июля, а это означает, что тот факт, что на столе остались как 50 базисных пунктов, так и 75 базисных пунктов, указывал на признание ФРС влияние его курса на экономику возрастает.

В протоколе отражена обеспокоенность участников по поводу повышения ставок, которое может оказать «большее, чем ожидалось», влияние на экономический рост.

«Я думаю, что люди в значительной степени сосредоточены на конечной ставке повышения Федеральной резервной системы, и дебаты 50-75 просто указывают на то, где вы в конечном итоге», - сказал Джейсон Прайд, директор по инвестициям частного капитала в Glenmede.

Он отметил, что повышение на 50 базисных пунктов указывает на окончательную ставку в 3%, а на 75 базисных пунктов указывает на пик в 3,25% или 3,5%. При 3,5% и выше вероятность рецессии составляет около 50%.

Перед публикацией протоколов все три контрольных показателя Уолл-стрит пережили колебания, и хотя в моменты после 14:00 наблюдались дальнейшие колебания между положительной и отрицательной территорией. Выпуск EDT, рынки продемонстрировали уверенный рост до конца дня.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 69,86 пункта, или 0,23%, до 31 037,68 пункта, S&P 500 прибавил 13,69 пункта, или 0,36%, до 3845,08 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 39,61 пункта, или 0,35%, до 11 361,85 пункта.

Восемь из 11 подсекторов S&P закрылись в плюсе, причем лидировали коммунальные услуги и технологии. Самым большим отклонением стал энергетический индекс, который упал на 1,7%, поскольку цены на нефть упали до 12-недельного минимума из-за опасений рецессии. [ИЛИ ЖЕ]

Акции Uber Technologies Inc и DoorDash Inc упали на 4,5% и 7,4% соответственно после того, как Amazon.com Inc) согласилась приобрести 2% акций Grubhub, испытывающего трудности с доставкой еды в США, принадлежащего Just Eat Takeaway.com.

Акции Rivian Automotive Inc выросли на 10,4% после того, как поставки производителя электромобилей увеличились почти в четыре раза, поскольку он нарастил производство.

Объем на биржах США составил 11,31 млрд акций по сравнению со средним показателем 13,08 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

S&P 500 показал 2 новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 20 новых максимумов и 109 новых минимумов.