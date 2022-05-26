Национальный банк Украины (НБУ) пока сохранит текущий фиксированный курс, сообщила замглавы регулятора Юрий Гелетий.

"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", – сказал он в интервью изданию Forbes.ua.

Он добавил, что НБУ готов рассмотреть отказ от фиксирования курса в случае уменьшения неопределенности, связанной с военными действиями, в частности, окончания горячей фазы войны, а также стабилизации валютных поступлений и улучшения ситуации на финансовом рынке.

Кроме того, хотя в долгосрочной перспективе фиксированный обменный курс имеет больше недостатков, в частности, создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность украинских производителей, но необходим в настоящее время так как предотвращает панику, защищает сбережения от девальвации гривни и снижает стоимость критического импорта, пояснил Гелетий.

"В то же время, плавающий обменный курс не является самоцелью, это средство достижения макро-финансовой стабильности", – уточнил замглавы НБУ.

Как сообщилось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1, что привело к появлению "черного" рынка, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн/$1.

Позднее регулятор разрешил продажу валюты в отделениях, находящихся под угрозой захвата оккупантами, по решению их руководства, а с 21 мая отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.