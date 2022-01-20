Банкиры ожидают от НБУ повышения ставки до 9,5%

Национальный банк Украины (НБУ) 20 января повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 9% годовых, прогнозирует большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

"Усиление фундаментального инфляционного давления наблюдается как по всему миру, так и в Украине. Большинство мировых центральных банков и центральных банков стран уже приступили к усилению денежно-кредитных политик и повышению базовых ставок (...) считаю, что НБУ будет соблюдать умеренное усиление монетарной политики, и учетная ставка на ближайшем заседании будет повышена на 0,5 п.п., а именно до 9,5% годовых", – сообщил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБа Антон Стадник.

Он отметил, что в пользу такого решения говорит и то, что на предыдущем заседании комитета по монетарной политике Нацбанка большинство членов комитета высказались за дальнейшее повышение учетной ставки на ближайших заседаниях правления.

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек разделяет этот прогноз и также ожидает умеренного повышения ставки до 9,5%.

"Думаю, что большинство членов монетарного комитета проголосуют за повышение учетной ставки. А основная дискуссия будет вестись относительно размера повышения: поднимать на 50 базисных пунктов или сразу на 100 б.п. (...) я склоняюсь к умеренному росту до 9,5%. Вероятнее всего при этом члены монетарного комитета выскажутся за дальнейшее повышений ставки", – указал банкир.

По его словам, основным мотивом для повышения ставки является инфляция, которая оказалась выше прогнозов НБУ, предполагающего замедление показателя до 9,6%, несмотря на сокращение темпов роста цен в декабре до 10% год к году (г/г).

"Требует реакции регулятора и ожидаемое ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также Европейского центрального банка (ЕЦБ). И, конечно, НБУ будет принимать во внимание риски, которые экономика несет из-за роста геополитической напряженности. Только за последнюю неделю курс доллара вырос более чем на 3% на фоне распродаж украинских активов. Потенциально это может создать дополнительное давление на инфляцию", – добавил Свитек.

Он прогнозирует, что НБУ с высокой вероятностью пойдет как минимум еще на одно повышение учетной ставки - до 10% - уже в марте.

Аналогичного мнения придерживается директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак, который отметил, что дальнейшее повышение ставки на 0,5 п.п. должно стать ответом регулятора на ухудшение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, значительный рост риска масштабной вооруженной агрессии России и обусловленный отток капитала из Украины.

Кроме того, усиление монетарной политики требуют характерные для всей мировой экономики инфляционные риски, наиболее сильно проявляющиеся в подорожании энергоносителей и зерновых, считает эксперт.

Главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын также разделяет прогноз о повышении учетной ставки на 50 б.п. – до 9,5%.

"Несмотря на то что годовая инфляция в декабре незначительно снизилась по сравнению с ноябрем, она все еще находилась выше прогнозной траектории Нацбанка. Этот фактор, а также сохранение потенциальных инфляционных рисков на высоком уровне и мнения участников прошлого заседания НБУ об инфляционных рисках и ставке указывают на возможность продления периода повышения ставки уже в этот четверг", – указал он.

Банкир добавил, что постоянное превышение инфляцией прогнозной траектории, наличие сильных проинфляционных рисков и дополнительные факторы, которые могут ускорить инфляцию (геополитические риски), будут влиять на повышение прогноза Национального банка по инфляции на конец этого года с текущего прогноза в 5%.

Следовательно, для сдерживания более значительной инфляции НБУ, возможно, придется отложить период снижения ставок на более поздний период, потому прогноз учетной ставки на конец года может быть также пересмотрен в сторону повышения, отметил Печерицын.

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев также ожидает повышения ключевой ставки на 50 б.п. для балансирования существующих рисков, однако он не исключает вероятность ее сохранения на текущем уровне и перенос внимания регулятора на усиление трансмиссионного механизма монетарной политики для повышения эффективности мер, предпринятых в 2021 году. По его словам, в таком случае возрастет вероятность повышения учетной ставки на следующем заседании НБУ в начале марта при сохранении текущего баланса рисков.

Банкир указал, что с момента последнего заседания НБУ показатель базовой инфляции продолжил ускоряться, достигнув 7,9% за декабрь (г/г), а цены в промышленном секторе под влиянием энергоносителей достигли 62,2% к концу года.

Болдырев указал на ухудшение баланса инфляционных рисков в начале 2022 года за счет роста стоимости на природный газ до 900-1000 $/тыс. куб. м, роста стоимость нефти на $85/баррель и удержания стоимости основных зерновых около многолетних максимумов. "Вероятно сохранение цен таких групп сырья на высоких значениях до поступления новых урожаев, завершения отопительного сезона и снижения политического напряжения в Европе", – прогнозиурет банкир.

Он отметил, что последующая эскалация на границах Украины привела к активному оттоку части иностранного капитала и девальвации гривни на 4,0-4,5% с начала января, что также будет способствовать ухудшению инфляционных ожиданий.

В свою очередь руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов ожидает на этой неделе повышение учетной ставки до 9,5-10% годовых.

"Несмотря на некоторое замедление инфляции в конце 2021 года, ее траектория все равно заметно превышает прогнозную траекторию НБУ. Становится все очевиднее, что перспектива возвращения инфляции в целевой диапазон 4-6% в 2022 году крайне маловероятна. К тому же проинфляционные риски за последнее время только усилились. Это сформировало предпосылки для дальнейшего повышения учетной ставки", – отметил он.

По словам аналитика, даже с учетом грядущего повышения ставки монетарная политика в Украине не станет жесткой – скорее речь идет о завершении перехода из стимулирующей зоны в нейтральную.

В то же время аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук ожидает повышения ставки 20 января до 10%.

По его словам, аргументом для такого увеличения является рост базовой инфляции до 7,9% в декабре (г/г), который свидетельствует о сохранении инфляционного давления, а также рост заработных плат, цен производителей в промышленности и нефти, что в ближайшее время будет отображаться и на потребительских ценах.

Кроме того, решительных действий требует рост процентных ставок на мировых финансовых рынках вслед за изменением риторики ведущих центральных банков и рост военного напряжения с Россией, который негативно влияет на инфляционные и курсовые ожидания и уже сказывается на существенной девальвации гривны в последние месяцы.

"В таких условиях для возвращения инфляции в целевой диапазон НБУ в течение года необходим существенный дезинфляционный фактор. Поэтому НБУ будет действовать более решительно, повышая ключевую ставку по крайней мере до 10%. Кроме того, для усиления трансмиссии ставки НБУ может расширить инструментарий абсорбции избыточной ликвидности", – указал банкир.

Хведчук ожидает, обновленный базовый сценарий НБУ будет предусматривать еще одно повышение учетной ставки в марте на 0,5 п.п. с постепенным ее снижением с четвертого квартала 2022 года и возвращение инфляции к цели в 5% уже во втором квартале 2023 года (вместо четвертого 2022 года).

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий поясняет, что повышение учетной ставки 20 января является вполне вероятным "с учетом растущих геополитических рисков, дорогих энергоресурсов и вероятного снижения аппетита к рискам со стороны глобальных инвесторов на фоне ожиданий относительно трех-четырех повышений базовой процентной ставки ФРС".

При этом он исключает возможность дальнейшего повышения ставки в марте, даже если темпы инфляции продолжат снижаться. Учетная ставка НБУ уже сейчас выше предыдущего прогноза, поэтому однозначно траектория базовой ставки будет изменена в сторону повышения, добавил банкир.

Кроме того, Колодий допускает, что оценка экономического роста в 2021 году может остаться неизменной, так как слабый рост в третьем квартале (2,7% при прогнозе 4%) компенсируется сильной статистикой в сельском хозяйстве, вследствие чего рост ВВП в четвертом квартале может превысить 5% при предыдущем прогнозе 4,3%.

В то же время он отметил, что оценка номинального ВВП в очередной раз была пересмотрена вверх за счет переоценки показателя дефлятора ВВП.

"Скорее всего, оценка экономического роста в 2022 году (3,8%) будет ухудшена с учетом высоких цен на энергоносители, низкого уровня вакцинации населения и замедления восстановления инвестиционного спроса вследствие роста геополитических рисков, но прогноз номинального ВВП снова увеличится в результате пересчета дефлятора ВВП и рост базового показателя", – прогнозирует банкир.

Кроме того, он ожидает, что показатель инфляции на 2022 год будет ухудшен, так как в декабре она оказалась на 0,4 п.п. выше предыдущего прогноза (10%), а сохранение на высоком уровне цен на энергоносители и пищевые продукты не будет способствовать достижению существующего прогноза на конец 2022 года в 5%.

В свою очередь директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Болдырев прогнозирует, что в обновленном макропрогнозе НБУ повысит уровень инфляции на конец 2022 года с текущих 5% г/г под влиянием более длительного сохранения проинфляционных факторов в течение текущего года и роста геополитического напряжения.

Кроме того, банкир называет вероятным пересмотр прогноза роста реального ВВП в 2022 году с текущих 3,8% г/г в диапазон 3-3,5% г/г, что может определяться влиянием мирового энергетического кризиса на промышленность и ожидаемыми урожаями.

"Достоверно, что в итоге 2022 года учетная ставка будет удерживаться на более высоком уровне по сравнению с текущим прогнозом в 7,5% г/г", – добавил он.

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Хведчук также ожидает, что прогноз роста ВВП на текущий год будет пересмотрен до 3,5% из-за замедления внешнего спроса в результате нового всплеска коронавируса, ухудшения инвестиционного климата в Украине после усиления военного напряжения и замедления промышленности и сельского хозяйства по причине дорогостоящих энергоресурсов.

Директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак также ожидает ухудшения макропрогноза Нацбанка в 2022 году, однако его прогноз более пессимистичный - снижение роста ВВП с 3,8% до 3,3%.

Такое ожидание обусловлено более медленным восстановлением экономической активности в Украине в 2021 году, чем ожидалось, ростом рисков дальнейшей военной агрессии России и ухудшением экономических ожиданий украинского бизнеса.

"При этом, учитывая имеющиеся проинфляционные риски, мы ожидаем пересмотра НБУ своего инфляционного прогноза на 2022 год с 5% до 6%, то есть до верхнего предела целевого диапазона", – добавил эксперт.

Начальник департамента персональных банковских услуг Укрсиббанка Игорь Левченко также назвал целевую инфляцию НБУ в 5%, что маловероятной в текущих реалиях за счет давления на нее со стороны цен на энергоносители, роста цен на товары и услуги, связанные с повышением цен на газ и курс доллара.

"Реальная инфляция в 2022 году скорее всего будет превышать 10%. Скорее всего, НБУ не будет активно снижать учетную ставку, которая может остаться в диапазоне 8-11%", – отметил банкир.

Он также ожидает, что 2022 год не будет таким же благоприятным для курса доллара, как 2021-й, что вместе с политической ситуацией внутри страны и геополитическими рисками будет способствовать сокращению прогнозируемого роста ВВП в 2022 году до 3,5%.

По словам главы правления Юнекс Банка Свитека, совершенно очевидно, что инфляционный прогноз придется пересматривать в сторону повышения, так как даже без роста геополитической напряженности вероятность выйти на показатель 6,9% по итогам второго квартала невысокая, поскольку существенная часть украинской инфляции импортируется.

"Проблема носит системный характер и требует принятия мер. На мой взгляд, даже при оптимистическом сценарии к концу второго квартала инфляция в Украине составит 8-9%", – резюмировал банкир.

Кроме того, текущая геополитическая напряженность будет сказываться и на показателе ВВП, так как существующий сейчас отток инвестиций оказывает на него существенное давление. В то же время в случае деэскалации негативный эффект будет быстро исчерпан и все, кто выходил из украинских облигаций, начнут их активно скупать, реагируя на высокую доходность, отметил эксперт.