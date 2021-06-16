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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

13:23 16.06.2021 |

Финансы

 

Национальный банк Украины (НБУ) 17 июня повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 8% годовых, в связи с ростом инфляции выше прогноза, к такому мнению склоняется большинство банкиров, опрошенных агентством "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что НБУ в июне будет вынужден продолжить цикл повышения учетной ставки и повысит ее на 0,5 п.п. - до 8%. Хотя актуальный прогноз НБУ и предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% к концу года, однако инфляция продолжает ускоряться быстрее, чем ожидалось", – сказал агентству директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

Он ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление будет усиливаться, а показатель инфляции перейдет в двоичный (two-digit) формат.

"В таких условиях отказ НБУ от проактивного реагирования на усиление инфляционного давления, может быть расценен участниками рынка как попытка оттянуть во времени "непопулярное" решение и породит сомнения в последовательности монетарной политики", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что эффективный режим инфляционного таргетирования должен включать не только такие "популярные шаги" как снижение учетной ставки, но и готовность решительно ужесточать монетарную политику, если этого потребует экономическая ситуация.

Его мнение разделяет глава правления Юнекс Банка Иван Свитек.

"Полагаю, Нацбанк будет вынужден поднять учетную ставку на 0,5%. Инфляционная динамика в мае оказалась выше апрельских прогнозов НБУ. Учитывая тот факт, что инфляционное таргетирование является одной из ключевых задач регулятора, ему придется повышать ставку", – сказал он агентству. 

Свитек напомнил, что апрельский прогноз НБУ предусматривал выход индекса потребительских цен на пиковые значения ближе к концу лета, что означает, что в ближайшие два месяца инфляция продолжит ускоряться, что требует реакции со стороны НБУ.

В то же время, глава правления Юнекс Банка не исключает и более агрессивный рост учетной ставки до 8,5%, однако указывает, что чрезмерно жесткая монетарная политика неизбежно будет сдерживать темпы восстановления экономики через рост кредитных ставок.

Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев также прогнозирует повышение учетной ставки до 8%.

Он напомнил, что данные последних месяцев свидетельствуют об усилении инфляционного давления в Украине с 5% г/г в декабре 2020 года до 9,5% г/г в мае текущего года, что выше прогнозных значений в апреле - 9,2% за второй квартал 2021 года.

По словам банкира, ключевыми факторами роста инфляции является подорожание продовольственного и энергетического сырья на международных рынках, процесс восстановления мировой экономики, рост цен в странах-торговых партнерах, а также рост внутреннего потребительского спроса за счет увеличения денежной массы в обращении (+ 20% г/г в мае).

В то же время, по его словам, на уменьшение инфляционного давления и сдерживание девальвации гривни влияет поступление новых урожаев в 2021 году, исчерпание эффекта низкой базы сравнения с аномальным предыдущим периодом,  прогнозируемое поступление основного транша МВФ на $700 млн, который разблокирует финансирование от других МФО, и дополнительное получение $2,7 млрд МВФ в рамках распределения прав СПЗ.

"Учитывая вышесказанное и то, что одномоментный существенный рост учетной ставки (на 1% и более) может вызвать рост стоимости правительственных заимствований и усиление долговой нагрузки, есть все предпосылки для повышения учетной ставки на 0,5% на заседании 17 июня", – констатировал Болдырев.

Повышение ставки до 8% также ожидает директор департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Коваленко. 

Он отметил, что по итогам мая, инфляция в Украине достигла двухлетнего максимума – 9,5%, ставя под вопрос планы Нацбанка держать учетную ставку на прогнозном уровне в течение 2021 года, потому регулятор должен будет найти компромисс – какому из инструментов инфляционного таргетирования отдать приоритет.

Его мнение разделяет директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Дмитрий Чичкаленко, которые также ожидает повышения ставки до 8%.

"Номинальный уровень ставки сейчас 7,5%. Если перевести ее в реальное измерение (отняв ожидаемую инфляцию), то реальная ключевая ставка составит 1,3%. Этот показатель сравнивают с нейтральным уровнем ставки (3%). Если реальная ставка ниже нейтрального уровня, то монетарная политика остается мягкой. Соответственно сейчас еще есть запас для повышения ключевой ставки до нейтрального уровня, таким образом, нормализуя монетарную политику", – пояснил эксперт.

В то же время он отметил, что монетарные условия уже усилились сами по себе за счет укрепления гривни и восстановления интереса нерезидентов к ОВГЗ, что может стать фактором, сдерживающим НБУ от изменения ставки.

В свою очередь директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин ожидает сохранения учетной ставки без изменений на ближайшем заседании.

"В мае инфляция ускорилась до уровня 9,5% благодаря росту цен на продукты питания и газ. Однако, по нашему мнению, данный фактор носит временный характер наряду с укреплением курса национальной валюты. Поэтому, по нашим прогнозам, НБУ оставит учетную ставку без изменений на уровне 7,5% годовых", – указал банкир.

Аналогичного мнения придерживается главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.

"Хотя у регулятора и есть серьезные основания для повышения учетной ставки, мы считаем, что решение будет отложено до следующего заседания в июле, когда уже можно делать более обоснованные выводы о характере инфляции в этом году. При этом во время оглашения решения будут усилены акценты на том, что НБУ готов резко реагировать на ускорение ИПЦ инфляции", – отметил он.

По словам эксперта, основные причины ускорения инфляции связаны с проявлением факторов временного характера, в частности, отказ от госрегулирования цен на природный газ, холодная весны и плохой урожай в прошлом году.

Он отметил, что учитывая, что в июне традиционно дешевеют овощи и фрукты, а ревальвация гривни проявится в снижении цен на импортные товары, показатель инфляции в июне может быть близким к прогнозу НБУ.

Колодий добавил, что валютный канал трансмиссии монетарной политики начал действовать с задержкой, и только в последние две недели наблюдается значительный избыток предложения валюты, что привело к укреплению гривни и значительных валютных интервенций со стороны НБУ, что дает основания утверждать, что эффект от предыдущих повышений ставки, суммарно на 150 б.п., проявится уже в ближайшие месяцы.

В свою очередь, начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов ожидает повышения учетной ставки сразу на 100 б.п. – до 8,5% годовых, исходя из решительных заявлений НБУ относительно готовности ужесточить монетарную политику для возврата инфляции в целевой диапазон.

"По нашим оценкам, в таком случае реальная учетная ставка все равно будет оставаться ниже нейтрального уровня. Восстановление экономической активности в Украине уже весьма очевидно, и приоритетность поддержания отрицательной учетной ставки (как это было во втором полугодии 2020 года-начале 2021 года) весьма сомнительна", – пояснил аналитик.

Он назвал вероятным ускорение потребительской инфляции до более чем 10% в ІІІ квартале.

"Перспектива возвращения инфляции в целевой диапазон (4-6%) становится все более отдаленной: в начале 2021 года центробанк заявлял о первом квартале 2022 года, впоследствии – о первом полугодии 2022 года, а сейчас уже применяется формулировка "в 2022 году", – отметил Блинов.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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