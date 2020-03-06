В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами

Парламент Южной Кореи принял поправки к законодательству, которые полностью включают торговлю криптовалютами в правовое поле. Это приведет к реструктуризации блокчейн-индустрии страны, предупреждает The News Asia.

После подписания поправок президентом страны начнется годичный период их введения в действие. По его окончанию в силу вступит шестимесячный льготный период.

Предположительно блокчейн-компании должны будут полностью привести деятельность в соответствие новым правилам к сентябрю 2021 года.

Согласно принятым нормам, биткоин-биржи, эмитенты ICO и другие участники индустрии обязаны:

* соблюдать все требования финансовой отчетности;

* использовать только банковские счета с реальными именами и обеспечить соблюдение процедур KYC совместно с банком-партнером;

* сертифицировать системы управления информационной безопасностью (ISMS).

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) в прошлом году призвала Национальную ассамблею срочно принять нормы криптовалютного регулирования.

В начале 2018 года FSC установила руководящие принципы для криптовалютных бирж. Они требовали наличия на платформах систем KYC и отказа от использования виртуальных анонимных счетов, напоминает издание.

Однако на сегодня банковскую систему с реальными именами имеют только четыре корейские биржи - Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit. Они же, а также GoPax и Hanbitco, используют ISMS.

В сентябре 2019 года в стране насчитывалось более 70 платформ для торговли криптовалютами. Большинству из них не удалось наладить партнерство с банками, а сертификация ISMS, которую производит Корейское агентство интернет-безопасности (KISA), может оказаться неподъемной финансово. Новые правила регулирования могут привести к тому, что к 2021 году в стране останется 4-6 криптовалютных бирж, полагает The News Asia.



