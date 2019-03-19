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Золото дорожает 19 марта на ослаблении доллара, в ожидании итогов встречи ФРС США
08:03 19.03.2019 |
Цена на золото во вторник утром растет, более дешевый доллар перед итогами встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США и неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit) поддерживают котировки металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,75 доллара, или на 0,44%, до 1307,25 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро поднималась на 0,52%, до 15,402 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 96,43 пункта. Более дешевый доллар благоприятно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Рынок ожидает результаты очередного двухдневного заседания Федрезерва, которое проходит 19-20 марта. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую ставку на уровне 2,25-2,5%. Трейдеров также интересует прогноз динамики ставки ФРС и основных экономических показателей.
Обеспокоенность вокруг выхода Великобритании из ЕС продолжает поддерживать спрос на более безопасные активы, к которым традиционно относится золото. Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, однако на прошлой неделе парламент принял резолюцию, по которой срок Brexit может быть перенесен на 30 июня, если до 20 марта палата общин утвердит текст предлагаемого Терезой Мэй соглашения о выходе из ЕС. Ранее парламент уже дважды отклонял соглашение, которым недовольны все партии. Согласно условиям резолюции, голосование по сделке должно пройти во вторник или среду.
"Стоимость золота растет, и основной фактор - ослабление доллара. Если у Федрезерва будут более "голубиные" настроения, чем ожидалось, то доллар скорее всего будет дешеветь, и также остается много неопределенности вокруг Brexit, что обеспечивает спрос на безопасные активы", - приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян (Margaret Yang).
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