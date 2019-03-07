НБУ рассказал, почему гривна стремительно укрепляется

После незначительного ослабления гривны в начале 2019 года ситуация на валютном рынке изменилась на противоположную - курс гривны под влиянием рыночных факторов укрепляется на протяжении последних недель.

В НБУ заявили, что от начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 грн/$. В частности, только с начала марта - на 1,4%.

Такую ситуацию на валютном рынке предопределяют прежде всего такие факторы:

· благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки;

· приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;

· слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу;

· чистая продажа валюты населением.

"Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, на сегодня замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны", - отметили в Нацбанке.

В НБУ сообщили, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса в период существенных покачиваний в сторону обесценивания, вызванных ситуативными факторами, регулятор продает валюту, а при наличии избыточного предложения, которая создает колебания в сторону укрепления, - выкупает ее в незначительных объемах для пополнения международных резервов.

Текущая благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность Нацбанку пополнять международные резервы без влияния на направление движения курса гривны. От начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты регулятором составляет около $700 млн, из них более $200 млн - за первую неделю марта.

"Колебания курса в сторону укрепления, которые наблюдаются в течение последних недель, является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения экономической ситуации. Под воздействием изменения баланса спроса-предложения курс национальной валюты в разные периоды может как усиливаться, так и ослабляться", - добавили в НБУ.

В таких условиях краткосрочное прогнозирование курса гривны является затруднительным.