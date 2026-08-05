НБУ планує модернізувати кредитові перекази та уточнити порядок арешту вкладів

Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних послуг забезпечити автоматизоване виконання кредитових переказів без ручного втручання, а також уточнити порядок арешту й повернення коштів на строкових депозитах, йдеться на сайті регулятора.

Відповідні зміни містить оприлюднений для обговорення проєкт постанови Нацбанку щодо безготівкових розрахунків і вкладних операцій.

Згідно з документом, надавачі платіжних послуг, залучені до кредитового переказу, мають автоматизувати оброблення операції на всіх етапах із моменту, коли необхідні для неї дані стали доступними в електронній формі.

Вимогу пропонують запровадити в межах підготовки України до приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA та імплементації відповідного регламенту Європейського Союзу (ЄС).

Проєкт уточнює порядок арешту коштів на строкових депозитах і їх повернення вкладникові відповідно до вимог законодавства.

Регулятор також пропонує поширити правила здійснення депозитних операцій на банки фінансової інклюзії в частині залучення ними коштів і банківських металів від визначених законом категорій клієнтів.

За оцінкою центробанку, зміни мають удосконалити виконання рішень про стягнення коштів із депозитних рахунків, привести нормативну базу у відповідність до законодавства про фінансову інклюзію та наблизити платіжне регулювання до норм ЄС.

НБУ не очікує додаткових витрат для себе, тимчасом як витрати учасників платіжного ринку залежатимуть від використання ними наявних ресурсів.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 14 серпня 2026 року включно.

Постанова у разі ухвалення набере чинності наступного дня після офіційного опублікування, крім норм щодо повернення коштів за договорами строкового вкладу, на які накладено арешт, та окремих положень щодо їх арешту, які набудуть чинності з 23 жовтня 2026 року.