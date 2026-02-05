Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ: успішні ідентифікації через систему BankID збільшилися на 25%.

Кількість успішних електронних ідентифікацій у системі BankID НБУ, яка налічує 39 банків-ідентифікаторів та 112 надавачів послуг, за підсумками 2025 року збільшилася на 25%.

Про це інформує Національний банк України.

"Кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних - на 26% та досягла 102,9 млн", - зазначено у повідомленні.

У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у держсекторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів - надавачів послуг.

Станом на початок 2026 року система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 112 абонентів - надавачів послуг (з них 97 - комерційні установи та 15 - некомерційні).

"Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку "Діяˮ, а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку "Резерв+", - зазначає НБУ.

Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).

"Система BankID НБУ залишається ефективним інструментом постачання електронної ідентифікації для дистанційних сервісів у різних сферах", - зазначила Ольга Василєва, заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

У 2025 році оновлено низку документів, які регулюють використання Системи BankID НБУ та спрямовані на посилення безпеки, зручності користування системою та розширення кола абонентів.

Зокрема, оптимізували та пришвидшили процедуру приєднання до системи нових абонентів. Було здійснено перехід на нову версію специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом системи BankID для посилення безпеки та захисту персональних даних користувачів.

Також оптимізовано міжабонентські тарифи, що сприяє підвищенню економічної привабливості використання системи для бізнесу та розширенню низки електронних послуг, які громадяни можуть отримати дистанційно, зазначає НБУ.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1695
  0,0233
 0,05
EUR
 1
 51,0350
  0,0848
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9234  0,17 0,40 43,5000  0,18 0,42
EUR 50,7778  0,11 0,22 51,4956  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0900  0,11 0,25 43,1200  0,11 0,25
EUR 50,9194  0,06 0,12 50,9462  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес