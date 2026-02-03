Фінансові новини
НБУ зафіксував зростання касових оборотів банків у 2025 році.
11:52 02.02.2026
Обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 6,7% порівняно з 2024 роком та становив 3 009,1 млрд грн.
Про це повідомляє Національний банк України.
Видачі готівки із кас банків за 2025 рік збільшилися дещо більше (на 8,8%) та становили 3 115,8 млрд грн.
"Зростання обсягів готівки зумовлено відновленням економічної активності (після падіння у 2022 році), частина якої обслуговується готівковим обігом", - пояснює регулятор.
За даними НБУ, цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції.
Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків, зокрема у III та IV кварталах 2025 року, також вплинули ризики, пов'язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, руйнуванням енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.
Це спонукає громадян робити певний запас готівки, зазначає НБУ.
Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,3% від загального обсягу видатків), для придбання іноземної валюти у клієнтів (5,1%) та для підкріплення операторів поштового зв'язку (3,2%).
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень), операції клієнтів з використанням платіжних карток (25%), надходження від продажу іноземної валюти (15,3%) та виручка від усіх видів послуг (13%).
Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
