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АНАЛІТИКА

Банки успішно пройшли 2-й етап переходу на 3-рівневу структуру капіталу - НБУ

 

Банківська система України успішно виконала другий етап переходу на нову трирівневу структуру капіталу відповідно до вимог ЄС і станом на 1 січня 2025 року зберігає достатній запас капіталу всіх рівнів, норматив достатності регулятивного капіталу (РК) у банківській системі становить 17,35%, що майже вдвічі вище за встановлене мінімальне значення - щонайменше 9,25%, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

"Загалом усі банки станом на 1 січня 2025 року виконують мінімальні вимоги достатності капіталу всіх рівнів. Водночас, з огляду на повторне ретроспективне підвищення ставки податку на прибуток надалі банки відобразять у звітності зростання податків і зниження прибутку 2024 року. Це призведе до зниження нормативів достатності капіталу окремих банків", - констатував НБУ, коментуючи дані статистичної звітності про значення пруденційних нормативів.

Так, згідно з інформацією регулятора, станом на 1 січня 2025 року нормативи достатності капіталу 1 рівня та основного капіталу 1 рівня становили 16,92% (за мінімально необхідних 7,5% і 5,625%, відповідно).

"Поточний рівень капіталу загалом забезпечує стійкість сектору до можливих шоків і надає змогу надалі нарощувати кредитний портфель", - зазначив центробанк.

Зазначається, що завдяки переходу банків на нову структуру капіталу, зросла його якісна складова - основний капітал першого рівня, що забезпечено включенням накопичених прибутків, які до цього відображалися переважно в капіталі нижчих рівнів, та врахуванням непідтверджених аудитом проміжних прибутків, відповідно до перехідних положень.

"Повною мірою ефект від підвищення податку можна буде оцінити за підсумками аналізу річної фінансової звітності банків, підтвердженої аудитом. За попередніми очікуваннями, загалом банки збережуть достатній запас капіталу, проте деяким із них, можливо, знадобиться перегляд програм капіталізації за результатами оцінювання стійкості 2023 року", - наголосив НБУ, не уточнюючи назви фінустанов.

Регулятор зазначає, що накопичений запас капіталу системи сприятиме подальшому дотриманню банками мінімальних вимог до нього, і надалі - підтримці буферів консервації капіталу та системної важливості, рішення щодо впровадження яких НБУ ухвалить після оцінки стійкості банківської системи у 2025 році.

Як повідомлялося, в результаті оцінки стійкості банківської системи за базовим макроекономічним сценарієм у січні минулого року регулятор оголосив про потребу в докапіталізації Укрексімбанку, Правекс Банку і МТБ Банку сумарно в 10 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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