ФГВФО за 10 міс.-2024 збільшив ресурси на 13,3 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на 1 листопада 2024 року наростив власні ресурси до 41,9 млрд грн порівняно з 28,57 млрд грн на початок цього року, йдеться в повідомленні Фонду на його сайті.

"Тобто Фондом передбачено кошти для виплати 100% гарантованих вкладів", - наголошується в релізі.

Уточнено, що якщо за 2023 рік вкладникам банків у процесі ліквідації було виплачено майже 3,1 млрд грн, а загалом від початку повномасштабного вторгнення майже 9 млрд грн, то за 2024 рік сума виплат гарантованого відшкодування становила лише близько 0,1 млрд грн.

Загалом ФГВФО констатує, що станом на 1 листопада цього року виплатив понад 95% гарантованого відшкодування всім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2024 року.

Фонд нагадує, що після повномасштабного вторгнення Росії під процедуру виведення з ринку потрапило дев'ять банків, вісім із яких згодом опинилися в процедурі ліквідації: МР Банк (раніше "Сбербанк"), Промінвестбанк, Айбоксбанк, Конкордбанк, Мегабанк, Банк "Січ", Банк "Форвард", Укрбудінвестбанк, а один було націоналізовано - Сенс Банк.

Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становила 104,6 млрд грн, ідеться в релізі.

ФГВФО також повідомив, що за 10 місяців цього року банки в ліквідації отримали 3,21 млрд грн, з яких 1,18 млрд грн - кошти від реалізації активів і 0,51 млрд грн - від погашення кредитів. Ще 0,38 млрд грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами, тоді як від оренди майна до фінустанов спрямували 35,9 млн грн. Також 1094,5 млн грн банки отримали з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у жовтні 2024 року стали банк "Конкорд" - 186,8 млн грн, МР Банк - 50,1 млн грн, Промінвестбанк - 46,8 млн грн та Укрбудінвестбанк - 21,6 млн грн.

Фонд нагадав, що за минулий рік надходження в банки, які перебувають у його управлінні, зросли в 1,5 раза і становили 7,17 млрд грн. З них 5,21 млрд грн було отримано від реалізації активів цих банків, 0,92 млрд грн - від погашення кредитів, 0,44 млрд грн - від погашення цінних паперів, 0,13 млрд грн - від оренди майна і 0,47 млрд грн - з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Лідерами за сумою надходжень у 2023 році стали МР Банк - 2,48 млрд грн, Промінвестбанк - 1,59 млрд грн, Мегабанк - 0,59 млрд грн, банк "Конкорд" - 0,52 млрд грн і Златобанк - 0,49 млрд грн.