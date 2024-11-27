Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФГВФО за 10 міс.-2024 збільшив ресурси на 13,3 млрд грн

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на 1 листопада 2024 року наростив власні ресурси до 41,9 млрд грн порівняно з 28,57 млрд грн на початок цього року, йдеться в повідомленні Фонду на його сайті.

"Тобто Фондом передбачено кошти для виплати 100% гарантованих вкладів", - наголошується в релізі.

Уточнено, що якщо за 2023 рік вкладникам банків у процесі ліквідації було виплачено майже 3,1 млрд грн, а загалом від початку повномасштабного вторгнення майже 9 млрд грн, то за 2024 рік сума виплат гарантованого відшкодування становила лише близько 0,1 млрд грн.

Загалом ФГВФО констатує, що станом на 1 листопада цього року виплатив понад 95% гарантованого відшкодування всім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2024 року.

Фонд нагадує, що після повномасштабного вторгнення Росії під процедуру виведення з ринку потрапило дев'ять банків, вісім із яких згодом опинилися в процедурі ліквідації: МР Банк (раніше "Сбербанк"), Промінвестбанк, Айбоксбанк, Конкордбанк, Мегабанк, Банк "Січ", Банк "Форвард", Укрбудінвестбанк, а один було націоналізовано - Сенс Банк.

Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування становила 104,6 млрд грн, ідеться в релізі.

ФГВФО також повідомив, що за 10 місяців цього року банки в ліквідації отримали 3,21 млрд грн, з яких 1,18 млрд грн - кошти від реалізації активів і 0,51 млрд грн - від погашення кредитів. Ще 0,38 млрд грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами, тоді як від оренди майна до фінустанов спрямували 35,9 млн грн. Також 1094,5 млн грн банки отримали з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у жовтні 2024 року стали банк "Конкорд" - 186,8 млн грн, МР Банк - 50,1 млн грн, Промінвестбанк - 46,8 млн грн та Укрбудінвестбанк - 21,6 млн грн.

Фонд нагадав, що за минулий рік надходження в банки, які перебувають у його управлінні, зросли в 1,5 раза і становили 7,17 млрд грн. З них 5,21 млрд грн було отримано від реалізації активів цих банків, 0,92 млрд грн - від погашення кредитів, 0,44 млрд грн - від погашення цінних паперів, 0,13 млрд грн - від оренди майна і 0,47 млрд грн - з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Лідерами за сумою надходжень у 2023 році стали МР Банк - 2,48 млрд грн, Промінвестбанк - 1,59 млрд грн, Мегабанк - 0,59 млрд грн, банк "Конкорд" - 0,52 млрд грн і Златобанк - 0,49 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6010
  0,0975
 0,23
EUR
 1
 43,8017
  0,1193
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3185  0,19 0,46 41,8350  0,06 0,15
EUR 43,3962  0,13 0,31 44,1231  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,13 0,30 41,6300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес