НБУ повернвувся до стандартної оцінки стійкості банків після чотирирічної перерви

У 2025 році оцінка стійкості банків та банківської системи України після чотирирічної перерви здійснюватиметься за стандартною процедурою. Вона буде проводитися із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.

Згідно з ухваленою Концепцією, оцінка стійкості включатиме три етапи:

* Етап І "Оцінка якості активів (AQR)". AQR є обов'язковою для всіх банків та здійснюватиметься незалежними аудиторами. Передбачає перевірку якості базової вибірки активів і прийнятності забезпечення за ними згідно із встановленими НБУ вимогами до оцінки кредитного ризику. Якщо після перевірки базової вибірки активів аудитори виявлять значну кількість помилок в оцінці кредитного ризику (понад порогові значення), вони мають провести поглиблену перевірку більшої вибірки активів;

* Етап ІІ "Екстраполяція". Передбачає екстраполяцію результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR та здійснюватиметься Національним банком лише для банків, для активів яких було проведено поглиблену перевірку;

* Етап ІІІ "Стрес-тестування". Здійснюватиметься Національним банком за базовим та несприятливим сценаріями за даними фінансової звітності банків з горизонтом прогнозування три роки.

Етап ІІІ стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банків, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року. За попередніми оцінками, такий підхід передбачатиме стрес-тестування близько 20 банків та забезпечить вибірку в понад 90% від чистих активів банківської системи. Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року.

"Оцінка стійкості - класичний інструмент аналізу банківського сектору та його ризиків, яким користується більшість регуляторів у всьому світі, - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, адаптація банків до роботи в умовах повномасштабної війни та їхні досить високі фінансові результати дають змогу повернутися до звичної практики щорічної оцінки.

"В кінцевому підсумку ця вправа має показати можливі слабкі ланки та за потреби зміцнити їх, аби банківська система й надалі могла успішно відповідати на наявні та потенційні виклики", - додав він.