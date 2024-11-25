Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ повернвувся до стандартної оцінки стійкості банків після чотирирічної перерви
16:40 25.11.2024 |
У 2025 році оцінка стійкості банків та банківської системи України після чотирирічної перерви здійснюватиметься за стандартною процедурою. Вона буде проводитися із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.
Згідно з ухваленою Концепцією, оцінка стійкості включатиме три етапи:
* Етап І "Оцінка якості активів (AQR)". AQR є обов'язковою для всіх банків та здійснюватиметься незалежними аудиторами. Передбачає перевірку якості базової вибірки активів і прийнятності забезпечення за ними згідно із встановленими НБУ вимогами до оцінки кредитного ризику. Якщо після перевірки базової вибірки активів аудитори виявлять значну кількість помилок в оцінці кредитного ризику (понад порогові значення), вони мають провести поглиблену перевірку більшої вибірки активів;
* Етап ІІ "Екстраполяція". Передбачає екстраполяцію результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR та здійснюватиметься Національним банком лише для банків, для активів яких було проведено поглиблену перевірку;
* Етап ІІІ "Стрес-тестування". Здійснюватиметься Національним банком за базовим та несприятливим сценаріями за даними фінансової звітності банків з горизонтом прогнозування три роки.
Етап ІІІ стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банків, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року. За попередніми оцінками, такий підхід передбачатиме стрес-тестування близько 20 банків та забезпечить вибірку в понад 90% від чистих активів банківської системи. Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року.
"Оцінка стійкості - класичний інструмент аналізу банківського сектору та його ризиків, яким користується більшість регуляторів у всьому світі, - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, адаптація банків до роботи в умовах повномасштабної війни та їхні досить високі фінансові результати дають змогу повернутися до звичної практики щорічної оцінки.
"В кінцевому підсумку ця вправа має показати можливі слабкі ланки та за потреби зміцнити їх, аби банківська система й надалі могла успішно відповідати на наявні та потенційні виклики", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
|Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами
|США близькі до рішення передати Україні крилаті ракети JASSM, - Reuters
|Команди Трампа та Байдена працюють «пліч-о-пліч» - Волц
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ повернвувся до стандартної оцінки стійкості банків після чотирирічної перерви
|Долар США залишається в мінусі до основних валют
|НБУ введе новий бенчмарк - довідковий курс UAH/EUR на 12:00 і відмовиться від щомісячних курсів
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4087
|Фондові індекси Європи зростають, у мінусі тільки італійський ринок
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.11.24
Бізнес
|Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою
|AMD планує вийти на ринок смартфонів із процесорами Ryzen
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах