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Українські банки отримали 118 мільярдів гривень прибутку за дев’ять місяців
12:12 12.11.2024 |
За дев'ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.
У ІІІ кварталі усереднена дохідність кредитів та портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили збільшуватися. Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля - на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП - на 21,1%. Водночас вартість фондування дещо знизилася слідом за зниженням ринкових депозитних ставок. Тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу.
Попри подальше збільшення витрат, операційна ефективність залишалася високою. Водночас висока якість кредитного портфеля зумовила низький рівень відрахувань у резерви під кредитні ризики.
За підсумками дев'яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем.
Зі зростанням фінансових результатів збільшилися і обсяги нарахованих банками податків на прибуток, що становили за цей період 35 млрд грн.
Рентабельність капіталу банків за дев'ять місяців 2024 року становила 45,8%, що нижче аналогічного показника попереднього року - 56,9%.
У разі набрання чинності законом, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це сповільнить накопичення банками капіталу для посилення власної стійкості та подальшого кредитування економіки.
Нагадаємо, що за 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.
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