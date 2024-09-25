Банк фінансової інклюзії: Нацбанк представив план запуску нового типу фінустанови

Національний банк України в разі прийняття законопроєкту №12044 дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію.

Про це повідомляє Національний банк України.

Це дасть змогу вирішити питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

Тобто, на українському фінансовому ринку з'явиться новий тип банківської установи - банк фінансової інклюзії (БФІ).

Щоб отримати статус банку фінансової інклюзії, юрособа, крім стандартного пакету документів для отримання банківської ліцензії, має подати до НБУ стратегію розвитку БФІ та бізнес-план на три роки.

За розрахунками світового банку, рівень фініклюзії - охоплення населення фінансовими послугами - в Україні у 2021 році становив 84%, що на на 11% в.п. менше, ніж цільові 85%.

Нагадаємо:

Національний банк України розробляє концепцією "оператора фінансової інклюзії" та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.

Таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких "банків" будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг - обмеженими.

Проєкт закону про створення "оператора фінансової інклюзії" знаходиться на стадії розробки, розповідав голова голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території", - зазначив голова НБУ.

Йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування "останньої милі" (у логістиці - рішення проблеми доставки товарів окремим кінцевим споживачам, що проживають у різних місцях).

Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що Нацбанк висуває до діючих зараз банків.

Необхідні складові для запуску проєкту Пишний розраховував отримати до кінця 2024 року.

"В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним, - каже Пишний. - Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс".