МВФ передбачає неефективність 50% податку на прибуток банків і рекомендує ПДВ, акцизи або екоподаток

Міжнародний валютний фонд (МВФ) припускає, що чергове підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% у 2024 році буде неефективним рішенням і пропонує уряду розглянути можливість підвищення більш широкомасштабних податків, таких як податок на додану вартість (ПДВ), акцизну продукцію або екологічний податок, передбачені Національною стратегією доходів (НСД).

"У цьому відношенні довгострокові, широкомасштабні податки з мінімальними спотвореннями, як-от ПДВ, акцизи або «"зелені" податки, становлять собою податкові реформи, що можуть забезпечити значні доходи як сьогодні, так і в 2025 році та в середньостроковій перспективі" - вказав представник Фонду у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

МВФ зазначив, що мобілізація внутрішніх доходів є невід'ємною частиною плану України щодо забезпечення основних видатків, капіталу для поточної та майбутньої реконструкції, відновлення фіскальної стійкості, а також одним із ключових елементів програми розширеного фінансування (EFF) України з Фондом.

Для пошуку додаткових надходжень до бюджету МВФ рекомендує реалізовувати раніше затверджену Національну стратегію доходів, що містить у собі заходи з удосконалення податкової політики, адміністрування, дотримання податкового законодавства, а також нівелювання ухилення від оподаткування та підвищення справедливості податкової системи.

"На цьому етапі windfall taxes (податки на надприбуток) на банківський сектор, найімовірніше, будуть неефективні для досягнення цілей мобілізації внутрішніх доходів. Вони також можуть негативно вплинути на кредитування реального сектору економіки, участь банків у ринку державних облігацій і фінансову стабільність", - пояснили свою позицію в МВФ.

"Слід також враховувати той факт, що банківський сектор уже оподатковується вищою ставкою корпоративного прибуткового податку. Загалом широкомасштабні (податкові - ІФ-У) заходи можуть забезпечити необхідний обсяг надходжень і уникнути ризиків, пов'язаних із запровадженням ще одного windfall tax", - навів аргументацію Фонд.

Як повідомлялося, раніше проти підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50%, передбаченого ухваленим у першому читанні ресурсним законопроєктом №11416-д, виступили Національний банк України (НБУ) і Міністерство фінансів. Глава центробанку 19 вересня на пресбрифінгу повідомив про намір переконати Верховну Раду відмовитися від цієї ініціативи.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна"в одному з профільних парламентських комітетів допустило можливість зниження ставки оподаткування з 50% до меншого, більш "консенсусного" показника до другого читання.