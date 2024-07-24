НБУ оновив вимоги до достатності капіталу банків

Щоб наблизити банківське регулювання до стандартів Європейського Союзу Національний банк України (НБУ) запровадив низку змін.

Ці кроки відповідають вимогам законодавства, сприятимуть подальшому зміцненню банківського сектору, підвищенню його інвестиційної привабливості та посиленню фінансової стабільності загалом. Серед іншого, регулятор:

* оновив вимоги до достатності капіталу банківських груп; запровадив вимоги до організації процесу здійснення оцінки

* достатності ліквідності в банках та банківських групах (процес ILAAP);

* встановив порядок розрахунку коефіцієнта левериджу банками та банківськими групами.

Нові вимоги до достатності капіталу банків

Зміни передусім стосуються розрахунку капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи за новою (трирівневою) структурою. Запроваджується:

1. порядок розрахунку основного капіталу 1 рівня, капіталу 1 рівня, регулятивного капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи (КІП), а також вимоги до складових капіталу, зокрема щодо включення прибутку звітного року, прибутку за проміжний звітний період за погодженням з НБУ;

2. три нових нормативи достатності капіталу КІП:

3. достатності основного капіталу 1 рівня - на рівні 5,625%;

4. достатності капіталу 1 рівня - 7,5%;

5. достатності регулятивного капіталу - 10%;

6. перелік буферів капіталу КІП (консервації капіталу, контрциклічного, системної важливості, системного ризику), які є ідентичними до буферів, що повинен формувати кожен банк індивідуально. Строки активації буферів капіталу НБУ визначатиме у 2025 році, зважаючи на результати наступного стрес-тестування.

Водночас в Нацбанку зазначили, що нові вимоги запроваджуватимуться із застосуванням перехідних положень. Серед них можна виділити наступні пункти.

Поетапний графік досягнення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу КІП, а саме:

* з 05 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року - у розмірі не менше ніж 8,5%;

* з 01 січня 2025 року до 30 червня 2025 року - не менше ніж 9,25%;

* з 01 липня 2025 року - не менше ніж 10%.

Надання відповідальним особам банківських груп права включати до основного капіталу 1 рівня КІП:

* до 31 грудня 2024 року - внески до незареєстрованого статутного капіталу, які отримані для оплати простих акцій / спрямовані на підвищення номінальної вартості простих акцій;

* до 30 червня 2025 року - прибуток за проміжний звітний період без погодження його включення НБУ та без проведення огляду проміжної консолідованої фінансової звітності банківської групи в сумі, що не перевищує сукупний розмір прибутків банків - учасників банківської групи за відповідний проміжний звітний період, які було включено до основного капіталу 1 рівня таких банків;

* надання відповідальним особам банківських груп права включати до додаткового капіталу 1 рівня та капіталу 2 рівня КІП інструменти з умовами списання / конверсії, субординовані борги, щодо яких НБУ здійснює розгляд документів, поданих банком для погодження їх включення до капіталу банку.

«Застосування перехідних положень сприятиме збереженню потенціалу банківської системи здійснювати кредитну підтримку економіки України», - пояснює регулятор.

Розрахунок коефіцієнта левериджу

Це додатковий показник достатності капіталу 1 рівня для покриття ризиків за активними операціями, без урахування ступеня ризиковості активу, який визначається через вагу ризику. Зокрема, передбачено:

* розроблення до 31 березня 2025 року внутрішньобанківських положень щодо порядку розрахунку коефіцієнта левериджу;

* проведення з 01 квітня до 01 липня 2025 року тестових розрахунків та повідомлення Національного банку про їх результати.

Що стосується банківських груп, то:

* до 30 червня 2025 року передбачається розроблення відповідальними особами банківських груп відповідних внутрішньогрупових документів;

* з 01 липня 2025 до 01 січня 2026 року - проведення відповідальними особами банківських груп тестових розрахунків.

Мінімальне значення коефіцієнта левериджу та графік його поетапного досягнення будуть встановлені НБУ за результатами здійснення аналізу тестових розрахунків та з урахуванням стану фінансового сектору. Встановлення нових вимог для банків планується не раніше середини 2025 року, для банківських груп - не раніше квітня 2026 року.

Зазначається, що запровадження коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп забезпечує імплементацію повного переліку показників достатності капіталу, встановленого європейським законодавством.

Вимоги щодо організації процесу ILAAP

Такий крок спрямований на забезпечення постійного підтримання банками рівня ліквідності, дотримання встановлених НБУ значень нормативів ліквідності, ефективного планування достатності ліквідності на прогнозний період за економічною та нормативною перспективами з урахуванням рівня ризик-апетиту та визначених стратегічних цілей відповідно до бізнес-плану.

Процес ILAAP:

1. є внутрішнім процесом здійснення оцінки банком / банківською групою достатності ліквідності, необхідної для покриття всіх суттєвих ризиків, пов'язаних з ліквідністю, а також дотримання встановлених наглядових (пруденційних) вимог;

2. передбачає його відповідність особливостям діяльності банку (бізнес-моделі, системній важливості, розміру та рівню складності операцій банку);

3. є невід'ємною частиною системи управління ризиками банку / банківської групи;

4. забезпечує постійну підтримку рівня ліквідності, достатнього для безперервної стабільної діяльності банку / банківської групи як у звичайних, так і в стресових ситуаціях.

Встановлено щорічне складання звітів щодо процесу ILAAP та їх подання до НБУ для їх оцінювання в межах процесу SREP (Supervisory Review and Evaluation Process):

* до 31 травня - банками (на індивідуальній основі);

* до 30 червня - відповідальною особою банківської групи.

Перший звіт щодо процесу ІLААР повинен бути поданим у 2025 році, станом на 1 січня 2025 року.

Банкам / відповідальним особам банківських груп надано достатньо часу для підготовки внутрішньобанківських та внутрішньогрупових документів, які регламентують організацію та функціонування процесу ILAAP - до 31 грудня 2024 року.