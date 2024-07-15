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АНАЛІТИКА

Введення буферів капіталу піде за адаптацією банків до його 3-рівневої структури - НБУ

 

Національний банк України (НБУ) після повного виконання банками нещодавно оновлених вимог до структури капіталу зосередиться на введенні буферів консервації капіталу та системної важливості на рівні 2,5% і 1-2% залежно від системної важливості фінустанови.

"Буфери капіталу - це наступний крок після повного виконання банками вимог до нової структури капіталу та його накопичення для покриття трьох ключових ризиків: кредитного, ринкового та операційного. Над цим фінустанови якраз зараз працюють", - сказала директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що оскільки перехідний період банків до нової структури капіталу триватиме до середини наступного року, більшої конкретики щодо термінів запровадження зазначених буферів варто очікувати вже у 2025 році.

За словами Дадашової, буфери консервації капіталу та системної важливості є програмою "мінімум" так званих стандартів "Базеля" та нормативів Європейського Союзу. На відміну від контрциклічного буфера та буфера системного ризику, їх не скасовують і не деактивують у разі кризи, зазначила директорка.

"Якщо банки їх не можуть дотримуватися в повному обсязі, вони обмежуються в праві розподіляти капітал. Надалі фінустанови подають плани і показують, як вони ці буфери наростять", - пояснила Дадашова.

Директорка акцентувала увагу на тому, що НБУ планував запровадити дані буфери капіталу в Україні ще до початку пандемії Covid-19, але не встиг. Згодом через зміни макроекономічних умов регулятор тимчасово відмовився від цих намірів.

Дадашова наголосила, що після задіяння буферів вони, як і в Європі, стануть постійним елементом вимог.

"Водночас, запроваджуючи буфери та будь-які подальші вимоги, ми, безумовно, звертатимемо увагу на стан сектору. Ми хочемо, щоб банки не лише посилювали стійкість, нарощуючи капітал, а й надалі зберігали спроможність кредитувати", - зазначила вона.

НБУ ще не має остаточного рішення щодо того, на якому рівні буде встановлений норматив достатності капіталу із запровадженням буферів, однак за орієнтир бере показник достатності регулятивного капіталу Євросоюзу - 8%, повідомила Дадашова.

"Ґрунтуючись на результатах наступного стрес-тестування у 2025 році, ми визначимо, чи можемо відштовхуватися прямо від цієї європейської "підлоги", чи нам все ж таки треба залишити додатковий запас міцності і тимчасово зберегти мінімальні вимоги до достатності на рівні 10% з урахуванням вітчизняних ризиків. Рішення остаточно буде ухвалено за результатами оцінки стійкості наступного року", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, НБУ банк разом із ухваленням Стратегії розвитку кредитування оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою трирівневою структурою, і з 5 серпня 2024 року банки повинні будуть дотримуватися нормативів: достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1) - на рівні 5,625%; достатності капіталу 1 рівня (НК1) - 7,5% і достатності регулятивного капіталу (НРК) - 10%.

Водночас центробанк запровадив низку перехідних положень, які, зокрема, передбачають застосування поетапного графіка досягнення мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК). А саме: з 5 серпня до 31 грудня 2024 року - у розмірі не менше 8,5%, з 1 січня до 30 червня 2025 року - не менше 9,25%; з 1 липня 2025 року - не менше 10%. Вони також включають інші заходи, що, за очікуваннями НБУ, мають сприяти досягненню встановлених нормативних показників банками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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