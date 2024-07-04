Операторами фінпослуг зможуть бути ритейлери й поштові оператори, не лише Укрпошта – НБУ

Меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає комплексний підхід до розв'язання проблеми доступності фінансових послуг на прифронтових чи деокупованих територіях і про якусь спеціалізовану історію навколо Укрпошти не йдеться.

Про це LIGA.net повідомили в НБУ у відповідь на інформаційний запит.

"Йдеться не про якусь спеціалізовану історію навколо Укрпошти, а про комплексний підхід до розв'язання проблеми доступності фінансових послуг, який передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких - поштові оператори, ритейл та інші", - зазначили в НБУ у відповідь на питання "Чи означає цей пункт меморандуму дозвіл Укрпошті на створення банку?"

Про такі наміри розповідав у середині грудня 2023 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він, зокрема, повідомив про зацікавленість у PINbank, але тоді НБУ виступив проти цієї ідеї.

Національний банк сказав LIGA.net, що продовжує підтримувати засади стратегічного реформування державного банківського сектору, які передбачають зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.

"Створення ще одного державного банку не тільки не відповідає цій стратегії та нашим зобов'язанням перед МВФ, але й з огляду на необхідність здійснення витрат на підтримку діяльності та розвиток банку, створює додаткове потенційне навантаження на бюджет", - наголосили в НБУ.

Щодо пункту угоди з МВФ, який стосується розв'язання проблеми доступності фінансових послуг, то цей комплексний підхід у НБУ назвали "фінансовою інклюзією".

"Йдеться про розв'язання проблеми доступності фінансових послуг для бізнесу та населення - фінансової інклюзії. Насамперед маємо на увазі прифронтові чи деокуповані території. Ми дійсно обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні, адже питання доступності фінансових послуг у таких регіонах стоїть гостро. За підтримки Світового банку ми розпочали з оцінки регіонів, щодо доступності банківських послуг. Цю оцінку плануємо зробити досить швидко. До кінця року плануємо мати всі складові для запуску цього проєкту", - повідомили LIGA.net в НБУ.

У Нацбанку підкреслили, що для забезпечення цієї "фінансової інклюзії" в таких регіонах планують використати всі наявні можливості.

"З метою покращення умов і для збереження присутності банків ми розширюємо формати фізичного обслуговування, створюючи адаптовані формати, як-от мобільні відділення, мобільні банкомати тощо. Також аналізуємо міжнародну практику використання агентських каналів, щоб зробити їх максимально дієвими", - йдеться в повідомленні.

Це, на думку НБУ, "стимулюватиме партнерську взаємодію компаній, які мають компетенцію обслуговування клієнтів, так званої останньої милі на цих територіях, з надавачами фінансових послуг".

"Також ми опрацьовуємо можливість залучення широкого кола таких компаній до питання фінансової інклюзії через концепцію "оператора фінансової інклюзії", яка вводить до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії. До таких установ будуть інші вимоги, ніж до класичних банків, але і їхня діяльність буде обмежена певними операціями та послугами. Проєкт закону знаходиться на стадії розробки", - додали в НБУ.

Йдеться про мобілізацію зусиль чинних фінансових установ, розширення можливостей для партнерства з нефінансовим бізнесом, а також стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, таких як поштові оператори, ритейл та інших, що мають компетенцію обслуговування "останньої милі".

"Деталі розкривати наразі не готові, ключова річ - щоб у напрямку розширення фінансової інклюзії могли конкурувати різні гравці", - йдеться в заяві регулятора.

Українська влада взяла на себе зобов'язання до кінця липня 2024 року підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, текст якого оприлюднено на сайті МВФ.

"Підготовка до кінця липня 2024 року проєкту закону про нову спеціалізовану та обмежену банківську ліцензовану діяльність, спрямовану на швидке розв'язання проблем фінансової доступності, що зростають, використовуючи наявні інфраструктури, такі як поштова мережа. Ці спеціалізовані банки підпадають під дію Закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування", - йдеться у тексті щодо зобов'язань української влади.