НБУ ставить під сумнів репутацію до 20 банкірів через можливий зв'язок із діяльністю в РФ

Національний банк України (НБУ), який нещодавно розширив ознаки небездоганної ділової репутації юр- і фізосіб через зв'язок їх діяльності з Росією або Білоруссю, в результаті попереднього аналізу ідентифікував до 20 фізосіб із банківського сектора, чия репутація може постраждати, йдеться в додатку до листа регулятора до банків від 12 червня цього року.

"За результатами нашого попереднього аналізу кількість осіб у банківській системі України, які підпадають під ознаки, пов'язані із "зайнятістю", не перевищуватиме 20. Наразі такі підрахунки є приблизними, адже точна кількість керівників/ключових осіб, що підпадатимуть під нові ознаки небездоганної ділової репутації, стане відома Національному банку лише після отримання та опрацювання всіх анкет", - йдеться в ньому.

Проте Нацбанк зазначає, що ці попередні підрахунки значною мірою достовірно відображають наявну ситуацію.

НБУ нагадав, що оновив нові ознаки небездоганної репутації, поділивши їх на дві категорії: ознаки, пов'язані з власністю, і ознаки, пов'язані із зайнятістю.

Перші мають на увазі придбання особою прямо або опосередковано, самостійно або спільно з іншими особами, частки в юрособі, яка зареєстрована, є податковим резидентом або перебуває на території держави-агресора або ж має відокремлений підрозділ у ній.

"Ця ознака не має зворотної сили і не застосовуватиметься ретроспективно. Ознака не застосовуватиметься до материнських компаній іноземних банківських груп - власників суттєвої участі: RBI (Австрія), OTP (Угорщина), Intesa SanPaolo (Італія), Credit Agricole (Франція), BNP Paribas (Франція), ING (Нідерланди), Deutsche Bank (Німеччина), Citigroup (США), SEB Bank (Швеція), Credit Europe Bank (Нідерланди), якщо вони не робитимуть після 4 травня 2024 року додаткових кроків із набуття часток юросіб у державі-агресорі (РФ/РБ)", - наголосив центробанк.

Зазначається, що ця ознака також не застосовуватиметься до міжнародних фінустанов, які є власниками суттєвої участі в українських банках (наприклад ЄБРР), оскільки НБУ не здійснює оцінку їх ділової репутації.

Зазначається, що ознака за власністю може не застосовуватися в разі внесення змін до Положення про ліцензування банків на підставі відповідного звернення від товариства в ситуаціях, коли купуються акції юрособи держави-агресора в процесі врегулювання NPL або купуються акції материнської компанії в межах реалізації системи мотивації персоналу (reward system), через індекс, опціон або пенсійний фонд.

Щодо ознак небездоганної репутації, пов'язаних із зайнятістю, то до них Нацбанк відносить перебування особи на посаді або у трудових відносинах, надання нею послуг відповідно до цивільно-правового договору юрособі, що зареєстрована, є податковим резидентом або ж перебуває на території держави-агресора. Сюди ж належить і обіймання особою посади в органі управління юрособи, яка володіє прямо або опосередковано часткою компанії, що провадить свою діяльність на території РФ або Білорусі.

"Ознаки не застосовуються до осіб, які обіймали ці посади в минулому, але припинили зайнятість на дату оцінки їх ділової репутації Національним банком", - наголошується в повідомленні.

Регулятор зобов'язав банківський сектор протягом двох місяців із дня набуття чинності постановою №54 про розширення ознак небездоганної діяльності - до 4 липня - подати анкети щодо керівників і ключових осіб банку, а до 4 вересня 2024 року - щодо власників суттєвої участі в банках.

"Водночас Національний банк готовий застосувати гнучкий підхід і, в разі отримання відповідного звернення від товариства, продовжити терміни подання анкет шляхом ухвалення відповідних змін до нормативно-правового акта", - ідеться в додатку.

У ньому Нацбанк також роз'яснив свій алгоритм дій щодо материнських компаній іноземних банківських груп.

Зокрема, першим етапом виступає виявлення ознак небездоганної ділової репутації. НБУ здійснює оцінку ділової репутації юридичних і фізичних осіб у межах контролю власників суттєвої участі, а також керівників такої участі.

Регулятор наголошує, що, за загальним правилом, однією з ознак небездоганної ділової репутації юрособи є небездоганна ділова репутація її керівника та/або власника суттєвої участі.

Після ідентифікації відповідної ознаки небездоганної ділової репутації, НБУ зобов'язується поінформувати про це власника суттєвої участі та про його право подати до центробанку клопотання щодо незастосування до нього виявленої ознаки. У разі подання згаданого клопотання, НБУ або визнає його необґрунтованим і ділову репутацію - небездоганною, або ж не застосовує до особи ознаки небездоганної репутації.

Уточнюється, що до такого клопотання юрособи обов'язково має додаватися особисте зобов'язання або гарантійний лист материнської компанії - ВСУ (власника суттєвої участі - ІФ-У) щодо виконання плану виходу з ринку РБ і РФ, погодженого з іноземним регулятором (копія такого плану також подається до Нацбанку).

За відсутності плану, погодженого іноземним регулятором, юрособа зобов'язана інформувати про виконання аналогічного самостійно розробленого плану, в якому зазначено конкретні терміни кожного етапу, графіки зменшення розміру активів, кредитного портфеля, а також дату остаточного виходу з держави-агресора.

В ухваленні відповідного рішення Нацбанк враховуватиме позицію Європейського центрального банку (ЄЦБ), Мінфіну США та інших міжнародних партнерів, запевняє регулятор.

Отже, НБУ має намір реалізовувати стратегію застосування оновлених вимог законодавства, що ґрунтуватиметься на об'єктивній оцінці вжитих банком заходів для виходу з ринку РФ і РБ.

У разі ухвалення Нацбанком рішення про незастосування до материнської компанії ознаки небездоганної ділової репутації на підставі її вищезгаданих зобов'язань, регулятор здійснюватиме на постійній основі моніторинг стану виконання та дотримання визначених термінів згортання бізнесу в Росії та Білорусі, зазначених у таких планах.

"При цьому Національний банк готовий проявляти гнучкість щодо термінів виконання таких планів, якщо бачитиме прогрес зі згортання бізнесу материнськими компаніями - ВСУ (власниками суттєвої участі - ІФ-У) в РФ/РБ загалом, а також розуміти, що материнська компанія вживає вичерпних заходів для дотримання своїх зобов'язань", - зазначається в повідомленні.

Якщо ж материнська компанія не виконуватиме заходів, передбачених планом зі згортання діяльності в країні-агресорі, то НБУ застосує до неї ознаку небездоганної ділової репутації, пов'язану з невиконанням особою протягом останніх трьох років взятих на себе особистих зобов'язань або гарантійних листів, наданих Нацбанку, зазначається в документі.

Регулятор звернув увагу, що в разі визнання ділової репутації материнської компанії небездоганною НБУ має право тимчасово заборонити використання її права голосу за належними акціями українського банку.