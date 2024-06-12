Біженці зменшили зняття готівки з карток українських банків втричі, – НБУ

Сума операцій з картками українських банків за кордоном у першому кварталі 2024 року становила 77,6 млрд грн, а кількість таких операцій - 74,8 млн.

При цьому 72,8 млн операцій на загальну суму 58,1 млрд грн були пов'язані із розрахунками з використанням платіжних терміналів, цей показник залишився на рівні першого кварталу 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Решта 2,3 млн операцій були пов'язані з отриманням готівки з українських карток за кордоном на загальну суму 19,5 млрд грн. Цей показник зменшився майже у 4 рази за кількістю та втричі за сумою.

Загалом частка безготівкових операцій у першому кварталі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю - 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).

Кількість операцій - безготівкових та з отримання готівки - з використанням платіжних карток в Україні та за її межами за перший квартал 2024 року становила 1,95 млрд, а їхня сума - 1,49 трлн грн. Із них безготівковими були 1,84 млрд операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

Частка безготівкових операцій у першому кварталі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю - 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).

Де найбільше використовувалися платіжні картки

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що за перший квартал цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1,32 млрд операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку становили третину за сумою (32,9%) та майже десяту частину за кількістю (8,9%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

Середня сума операції

За перший квартал цього року середня сума однієї операції становила:

* в торговельній мережі - 327 грн (у першому кварталі торік - 344 грн),

* з переказу з картки на картку - 1 931 грн (2 133 грн),

* з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 541 грн (460 грн).

Кількість банкоматів і терміналів

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з січнем зросла на 3,5% (до 464,8 тис. штук), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 2,7% (до 473,9 тис.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

Скільки платіжних карток в Україні

За підсумками березня 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 117,3 млн штук, що на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зросла на 2% - із 51,6 млн штук у січні до 52,7 млн штук у березні.

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток - за підсумками березня цього року зростання на 3% порівняно з січнем.

Загалом більше половини (59,5%) активних платіжних карток у березні - це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 7% (до 13,4 млн штук). Серед усіх активних карток токенізованою є кожна четверта.

Як наслідок, лише зовсім невелика частина операцій (7% за сумою та 5,8% за кількістю) у першому кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (торік за наанлогічний період частка таких операцій становила 12,4% та 11,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума становила 403 млрд грн (торік за перший квартал - 307,4 млрд грн). Джерело: https://biz.censor.net/n3494062