НБУ послабить вимоги до банків, які кредитують малі електростанції

Нацбанк готовий адаптувати окремі вимоги до банків для видавання кредитів на будівництво великої кількості розподілених країною малих об'єктів генерації. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

Він наголосив, що відновлення енергогенеруючих потужностей країни - це питання національної безпеки та потенційна потреба у фінансуванні цього напряму дуже висока. Проте можливості банківської системи перебувають у площині кредитування.

"Це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості розподілених країною малих об'єктів генерації, які є відносно безпечними з погляду концентрації ризиків та загрози руйнування активів. Або ж значно масштабніші проєкти, які можуть фінансуватися, наприклад, через консорціумне кредитування, де банки обʼєднують капітал і розподіляють ризики між собою", - розповів Пишний.

Нацбанк, за його словами, аналізує різні варіанти й зі свого боку готовий адаптувати окремі вимоги до банків, щоб відповідні проєкти рухалися максимально швидко.

"Сьогодні вже провели першу зустріч з банками з іноземним капіталом, що працюють в Україні. Розпочали обговорення цього питання саме з ними - банки з іноземним капіталом мають колосальний фінансовий потенціал і експертизу, які повинні бути залучені до вирішення завдання", - переконаний Пишний.

Водночас він визнав, що попит на інвестиційні бізнес-кредити відновлюється досить повільно.

"Потрібні реальні проєкти! Це питання комплексне і непросте: підживлення попиту можна очікувати шляхом максимального спрощення адміністративно-дозвільних процедур та окремої державної програми підтримки, створення центрів компетенції, що поєднають технічну та дозвільну експертизу урядових інституцій, регіональні аспекти та фінансові спроможності", - підсумував глава Нацбанку.

Порятунок енергосистеми України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що процес анонсованої ще в кінці 2022 року децентралізації енергосистеми активізується протягом другого півріччя 2024 року.

Допомогти в цьому має рішення НКРЕКП про кардинальне спрощення та здешевлення підключення нових енергоустановок.

Крім того, в контексті децентралізації енергетики Шмигаль згадав нову програму Фонду енергоефективності, який видаватиме ОСББ гранти до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових помп для опалення.