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АНАЛІТИКА

Українські банки в березні наростили кредитний портфель одразу на 1,7%

 

Обсяг кредитів, наданих українськими банками резидентам, у березні зріс одразу на 1,7%, або на 16,9 млрд грн - до 1 трлн 12,2 млн грн, що відповідає рівню кінця 2022 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, приріст було забезпечено переважно гривневими кредитами, тоді як валютні кредити скоротилися, і лише девальвація гривні в березні надала їм змогу зробити свій внесок у зростання кредитного портфеля в гривневому еквіваленті.

Зокрема, у березні гривневі кредити юрособам збільшилися на 1,8%, або 9,14 млрд грн, тоді як в іноземній валюті скоротилися на 1,2%, або $75 млн - до $6,02 млрд (у гривні зросли на 1,4%, або 3,23 млрд грн).

Зростання гривневих кредитів населенню в березні становило 2,1%, або 4,8 млрд грн - до 223,48 млрд грн, тоді як в іноземній валюті вони зменшилися на 0,5%, або $2 млн - до $310 млн.

Згідно з інформацією Нацбанку, ставки за гривневими кредитами населенню знизилися лише на 0,1 відсотковий пункт (в.п.) - до 34,5%, тоді як для бізнесу вони залишилися на колишньому рівні - 16,6% річних.

Ставки за валютними позиками для фізосіб, після зниження на 2 в.п. у лютому, в березні знову підскочили на 1,9 в.п. - до 4,9% річних, тоді як для юросіб після паузи в лютому вони зросли на 0,1 п.п. - до 6,8% річних.

Як зазначив центробанк, ставки міжбанківських кредитів з лютого зросли на 0,1 в. п. - до 14,7%, тим часом за "овернайт", після зниження на 0,1 в. п. у лютому, вони опустилися в березні ще на 0,2 в. п. - до 14,2% річних.

Щодо депозитів резидентів в українських банках, то після зниження в січні 2024 року на 2,1% і зростання в лютому на 1,2%, у березні вони додали ще 2,1%, або 49,9 млрд грн, і досягли 2 трлн 427,7 млрд грн.

За даними регулятора, такий результат був забезпечений переважно приростом депозитів бізнесу на 2,8%, або на 35,8 млрд грн - до 1 трлн 312,7 млн грн. Зокрема, гривневі депозити бізнесу зросли на 2,7%, або 23,9 млрд грн - до 926,0 млн грн, тоді як валютні збільшилися на 0,5%, або на $0,05 млрд - до $9,86 млрд. У лютому, як повідомлялося, гривневі депозити бізнесу зросли на 1,4%, тоді як валютні скоротилися на 1%.

Депозити населення в березні збільшилися на 1,3%, або 13,8 млрд грн. Зокрема, гривневі депозити після зростання на 2% у лютому в березні додали 0,5%, або 3,7 млрд грн - до 709,2 млрд грн. Валютні ж депозити після зниження на 0,5% у лютому в березні збільшилися лише на 0,1%, або $0,01 млрд - до $9,44 млрд.

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для корпоративного сектору в березні знизилася на 0,2 відсоткових пункти (в.п.) - до 9,6%, тоді як для населення - на 0,1 в.п., до 11,3%.

Що стосується валютних депозитів, то їхня прибутковість для фізосіб шостий місяць поспіль збереглася на рівні близько 1,0% річних, тоді як для юросіб вона зросла на 0,1 в.п. - до 0,8% річних.

Як повідомлялося, з 15 березня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 15% до 14,5% річних, а за кредитами рефінансування та за тримісячними ДС - на 1,5 в.п., до 19,5% і 17,5% річних відповідно.

Інфляція в Україні в річному вимірі за підсумками березня 2024 року впала до 3,2% з 4,3% за підсумками лютого, 4,7% за підсумками січня і 5,1% - за підсумками грудня і листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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