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НБУ у 2023р. скоротив проблемну заборгованість за рефінансом на мільярд грн
15:49 11.01.2024 |
Залишок заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків у 2023 році скоротився на мільярд грн і на початок 2024 року становив 37,2 млрд грн, повідомив Національний банк України в четвер.
"Такого результату досягнуто в результаті тісної співпраці НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, незважаючи на шалений опір колишніх власників неплатоспроможних банків, зокрема шляхом затягування справ у судах", - зазначив начальник управління роботи з проблемними активами Національного банку України Павло Поляруш.
Вказується, що за минулий рік НБУ отримав 938,3 млн грн від погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, що на 0,13 млрд грн менше, ніж у 2022 році.
"Найбільше коштів надійшло від реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами - 480,7 млн грн", - уточнив центробанк.
У 2022 році найбільша сума надійшла від позачергового погашення кредиторських вимог АТ "Родовід Банк" перед НБУ - 945 млн грн.
Крім цього, у 2023 році банки гасили свою заборгованість за рахунок звернення стягнення на нерухоме та рухоме майно поручителя неплатоспроможного банку шляхом його продажу - 298,6 млн грн, що втричі перевищило надходження за цією статтею за 2022 рік.
Також утричі зросли погашення боргу через реалізацію в межах виконавчого провадження або процедури банкрутства заставленої нерухомості поручителів або її набуття у власність Нацбанку - 93,1 млн грн.
Ще 65,9 млн грн надійшло за рахунок інших джерел погашення заборгованості проти лише 0,4 млн грн роком раніше.
Регулятор нагадав, що загалом із 2015 року центробанк повернув 19,2 млрд грн проблемної заборгованості.
Зазначається, що на сьогоднішній день для повернення заборгованості за кредитами рефінансування в судах різних інстанцій за позовами Нацбанку триває розгляд шести справ до майнових поручителів про звернення стягнення на майно (рік тому - 10), 13 справ (11) про банкрутство майнових поручителів, а також восьми справ (як і рік тому) - з вимогами до фінансових поручителів.
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