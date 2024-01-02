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Нацбанк оновив порядок проведення банками моніторингу щодо політиків
12:57 02.01.2024 |
Національний банк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб (РЕР).
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що це зроблено для імплементації вимог закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо політично значущих осіб.
У Нацбанку нагадали, що цим законом статус PEP установлюється пожиттєво, але водночас є механізми для унеможливлення формального підходу суб'єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.
В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб'єкти первинного фінмоніторингу зобов'язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.
Відтак, Нацбанк уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.
"Зокрема, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад дванадцять місяців і суб'єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім'ї та осіб, пов'язаних із нею, певних заходів, передбачених законом", - пояснили в НБУ.
Для ухвалення такого рішення фінустанова має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім'ї та осіб, пов'язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.
Водночас у разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції фінансова установа зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови.
Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом/накладанням КЕП керівника установи.
Національний банк також уточнив обов'язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.
Як повідомлялося, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб. Ухвалення цього закону було структурним маяком меморандуму з МВФ. Також це була остання умова для початку перемовин про членство України в ЄС.
Законопроєкт передбачає створення реєстру політично значущих осіб та відновлення дії скасованої депутатами у листопаді 2022 року норми про пожиттєвий фінансовий моніторинг для таких осіб та їх найближчих родичів. Ця норма викликала різку критику низки колишніх та теперішніх депутатів та урядовців.
Водночас закон передбачає запровадження ризик-орієнтованого підходу для контролю за видатками політиків з боку банків, а також покарання за невиправдану відмову у наданні послуг таким клієнтам.
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