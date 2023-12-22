НБУ планує запровадити норматив фінансового левереджу для фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) планує на додачу до наявного мінімального розміру капіталу для фінансових компаній запровадити для них додатковий норматив фінансового леверенджу, який передбачає прив'язку обсягу капіталу до обсягу бізнесу, тим самим мінімізуючи ризик несплати податків і порушень фінмоніторингу.

"Компанії подекуди використовують цей регуляторний арбітраж: маючи мінімальний обсяг капіталу, вони пропускають через свої баланси божевільні обсяги позик... внутрішньогрупових залучень. Іноді ці компанії є частиною фінансових груп і в такий спосіб вони оптимізують податкові якісь речі", - пояснила проблему перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова на презентації звіту про фінансову стабільність у Києві в п'ятницю.

"Тому, щоб прибрати цей арбітраж, знизити ризик використання цих компаній з метою уникнення оподаткування або використання їх з метою порушення законодавства фінансового моніторингу, ми чітко зрозуміли, що нам потрібно насамперед запровадити норматив так званого фінансового левереджу", - заявила вона.

Рожкова зазначила, що обсяги активів або пасивів компанії мають бути співмірними з обсягом її капіталу.

За її словами, Нацбанк уже провів усі внутрішні обговорення щодо запровадження цього нормативу й наразі проводить переговори з ринком.

Як повідомлялося, заступник глави НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в жовтні цього року зазначав, що вимоги стосовно виконання нормативів, подання звітності, корпоративного управління та системи управління ризиками та внутрішнього контролю до фінкомпаній будуть значно посилені. "Проблема небанківського ринку - "низький" поріг входу, занадто ліберальні вимоги. Численні компанії працюють на запозичених коштах. Це створює ризики", - сказав заступник голови НБУ.

Він нагадав, що в Євросоюзі, куди прагне Україна, у низці країн встановлено вимоги щодо мінімального капіталу для небанківських фінустанов розміром до EUR5 млн. "Ми розглядаємо можливість прив'язки рівня капіталу до розмірів бізнесу. Законодавство дає НБУ такі повноваження", - повідомив тоді Олійник.

Згідно з оновленим у грудні меморандумом за програмою з МВФ, з метою подальшого зміцнення ринку небанківських фінансових установ (НФУ) НБУ підвищить вимоги до капіталу для фінансових компаній до кінця грудня 2023 року і надасть 6-місячний перехідний період для наявних учасників ринку для приведення їхньої діяльності у відповідність до нових вимог.

Крім того, для подальшого зміцнення платіжного ринку до кінця грудня 2023 року до парламенту буде подано законопроєкт, який посилить регуляторні вимоги до учасників ринку, а ухвалити його планується до кінця травня 2024 року. Крім того, НБУ підвищить вимоги до капіталу учасників платіжного ринку відповідно до Директиви ЄС про платіжні послуги (PSD2, 2015/2366) і найкращих міжнародних практик до кінця червня 2024 року.

До кінця вересня 2024 року Нацбанк також підготує методологію оцінки наглядових ризиків, яка враховуватиме види діяльності НФУ з метою переходу до ризик-орієнтованого підходу до нагляду за НФУ.