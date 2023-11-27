НБУ відновлює регуляторні вимоги до банків після позитивної оцінки їхньої стійкості

Результати першого етапу оцінки стійкості 20 найбільших українських банків з більше ніж 90% активів банківської системи підтвердили очікування Національного банку України щодо належної оцінки банками якості кредитів і дають змогу відновлювати та запроваджувати нові регуляторні вимоги до них, ідеться в повідомленні регулятора на його сайті.

"У результаті оцінки якості активів сукупне коригування кредитного ризику становило близько 1% від його обсягу за даними банків. Отже, більшість банків адекватно оцінюють потенційні втрати кредитного портфеля і відображають пруденційні та фінансові резерви під знецінення кредитів", - констатував НБУ.

Він уточнив, що другий і третій етапи оцінки стійкості банків тривають, їхнє завершення заплановано на грудень 2023 року.

"Попередні результати оцінки стійкості банків - оптимістичні: підвищені вимоги до нормативів достатності капіталу можуть виникнути лише у кількох установ, більшість із яких уже мають достатній запас капіталу, зокрема за рахунок накопичених доходів", - зазначив регулятор.

На його думку, банківський сектор загалом пристосувався до роботи в умовах повномасштабної війни і показує чіткі ознаки зростання. За даними Огляду банківського сектору за ІІІ квартал, корпоративне кредитування відновлюється після спаду, зумовленого вторгненням Росії, а роздрібне - зростає в усіх сегментах. Банки зберігають високі показники прибутковості, що забезпечують подальше нарощування капіталу, а зростання їхнього капіталу триватиме попри очікуване підвищення ставки податку на прибуток банків, вважає НБУ.

"З огляду на попередні результати оцінки стійкості банків та поточний стан сектору, Національний банк відновлює раніше призупинені регуляторні вимоги до банків та запроваджує нові", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, банки з 29 грудня 2023 року мають враховувати в нормативах достатності капіталу 100% операційного ризику (наразі враховується 50%) і відняти з капіталу 100% непрофільних активів (наразі 75%).

Із 1 січня 2024 року до високоякісних ліквідних активів під час розрахунку LCR можна буде включати не більше ніж 60% коштів на коррахунках в інших банках замість нинішніх 80%.

До 1 січня 2024 р. банки мають розробити внутрішні документи щодо процесу ICAAP, а до 31 травня 2024 року - подати звіти про процес ICAAP у тестовому режимі.

Наступного року планується також відновити визначення розміру операційного ризику на підставі актуалізованої річної фінансової звітності за 2021-2023 роки, додав НБУ.

Крім того, до 1 жовтня 2024 року банки мають оновити і подати до регулятора плани відновлення діяльності.

Нацбанк зазначив, що ці вимоги відповідають зобов'язанням України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу щодо достатності капіталу та ліквідності фінансових установ, а також Базельським рекомендаціям.

За оцінками НБУ, з огляду на попередні результати оцінювання стійкості банків та поточний стан системи, наявний запас капіталу більшості банків достатній для комфортного виконання перелічених вимог, попри очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на доходи банків. До виконання банками зазначених вимог обмеження на розподіл доходів зберігатимуться.

"Надалі з урахуванням стану банківської системи та результатів оцінки стійкості визначатимуться терміни та плани активації буферів капіталу (консервації, системної важливості, системного ризику, контрциклічності). Для подальшого гармонійного та сталого розвитку сектору банкам слід врахувати у своїх стратегіях діяльності результати оцінки стійкості та плани впровадження регуляторних вимог і доцільності оновити їх", - наголосив регулятор.

