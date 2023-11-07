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АНАЛІТИКА

Обсяги зняття готівки з карток українських банків за кордоном впали в 4 рази, – НБУ

 

Обсяг зняття готівки з кордоном за картками українських банків у липні знизився від початку цього року майже вчетверо: клієнти шести банків, на які припадає 74% усіх таких операцій, скоротили їх з $460,7 млн у січні до $115,6 млн у липні, такі дані опитування повідомив Національний банк в інфляційному звіті за жовтень.

"Це стало результатом заходів НБУ, спрямованих на підвищення привабливості гривневих активів, калібрування валютних обмежень, поліпшення перетікань валюти між міжбанківським і готівковим ринками в Україні та посилення ефективності заходів фінансового моніторингу та валютного нагляду", - наголосив регулятор.

Він уточнив, що основне падіння відбулося в березні - до $187,2 млн із $425,9 млн у лютому, тоді як у наступні місяці скорочення було вже не настільки значним, зокрема, зі $132 млн у квітні-травні до $121 млн у червні.

Зазначається, що найбільше обсяги зняття готівки знизилися в країнах-сусідах, де був найбільш вигідний "картковий туризм". Зокрема, стрімко скоротилася частка Польщі - з 37% у лютому цього року до 18% у липні, Словаччини - з 15% до 2% і Румунії - з 8% до 1%. Одночасно зросли частки Німеччини та Іспанії - з 6% до 13% і з 3% до 7% відповідно.

Зазначається, що призупинення "карткового туризму", ймовірно, позначилося на певному скороченні витрат українських мігрантів у торговельних мережах з березня цього року в деяких країнах, переважно, в Польщі та Словаччині. При цьому загальні обсяги операцій залишалися високими, а їхня географічна структура - стійкою: найбільші витрати традиційно спостерігалися в Польщі та Німеччині, де перебуває найбільша кількість українських мігрантів.

"Незначне зростання таких витрат у липні, яке, ймовірно, збереглося і в наступні кілька місяців, зумовлене пожвавленням літнього відпочинку (найбільший приріст спостерігався в країнах, орієнтованих на морський туризм: в Італії, Болгарії, Хорватії, Іспанії та Греції)", - прокоментував центробанк результати опитування.

Згідно з ними, з $520 млн у січні обсяг безготівкових операцій скоротився до $480-484 млн у лютому-березні та $427-436 млн у квітні-червні, однак у липні зріс до $472 млн. Водночас частка операцій у Польщі із січня до липня скоротилася з 29% до 22%, тоді як у Німеччині залишилася на рівні 9%, в Іспанії та Італії зросла відповідно із 6% до 7% та з 4% до 5%, а в Болгарії - з 2% до 4%.

Нацбанк уточнив, що за безготівковими операціями частка зазначених шести банків становить 85% усіх таких операцій.

За його даними, роком раніше в липні обсяг безготівкових розрахунків українськими картами за кордоном, за даними опитування від банків із 84% часткою цього ринку, становив $534 млн і знизився в серпні до $461 млн.

Згідно з даними Євростату, на кінець серпня основними країнами ЄС, які прийняли одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 175,70 тис. осіб; 28,3% від загальної кількості), Польща (960,55 тис. осіб; 23,1%) і Чехія (365,09 тис. осіб; 8,8%). Сумарна частка цих трьох країн становить 60,2%.

У серпні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС повернулася Іспанія - 184,83 тис., а Болгарія знову стала п'ятою зі 164,88 тис.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець липня цього року були також в Італії - 159,89 тис., Румунії - 137,85 тис., Нідерландах - 131,94 тис. і Словаччині - 107,63 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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