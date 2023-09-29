Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітет Ради затвердив доопрацьований проєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків
12:50 29.09.2023 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та монетарної політики затвердив у першому читанні доопрацьований законопроєкт №9656д про додаткове оподаткування надприбутків банків.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Наш Комітет з питань фінансів сьогодні затвердив у першому читанні доопрацьований наш законопроект про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656д. За - 19, утримались - 1 (Южаніна), проти - 0", - зазначив він.
Як пояснив нардеп, після консультацій з Національним банком та Міністерством фінансів була підготовлена нова версія законопроєкту, щоб уникнути створення нового виду податку.
"За пропозицією Нацбанку вводиться подвійна ставка податку на прибуток (замість 18% буде 36%). За оцінкою колег фіскальний ефект буде такий самий, як і в основному: +10 млрд грн в рік. Також ми провели обговорення з банківськими асоціаціями", - зазначив Железняк.
Крім того, за його словами, попередньо таку концепцію погодив і Міжнародний валютний фонд, але консультації ще триватимуть до другого читання.
Нардеп наголосив, що такий податок вводиться на 2024-2025 рік. "Таким чином ми уникаємо ретроспективних норм на 2023 рік", - уточнив він.
Розгляд документу у парламентів очікується вже наступного тижня.
Як повідомлялося, голова Національного банку Андрій Пишний минулого тижня підтримав ідею додаткового оподаткування банків у якості тимчасового кроку під час війни, проте запропонував на 2023-2024 роки підвищити ставку податку на прибуток банків, замість запропонованого депутатами оподаткування чистого відсоткового доходу.
Він також повідомив, що учасники ринку, з якими це питання обговорював Нацбанк, із розумінням поставилися до такої позиції.
Нагадаємо, наприкінці серпня низка народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт,який передбачає запровадження оподаткування у 2024-2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.
За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами - 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.
За даними НБУ, чистий прибуток 64 українських банків за 7 місяців цього року становив 83,2 млрд грн, податок на прибуток - 14,4 млрд грн, зокрема "Приватбанку" - 34,4 млрд грн і 7,9 млрд грн відповідно, а чотирьох інших держбанків - 18,8 млрд грн і 0,1 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Ради затвердив доопрацьований проєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків
|Банк має повернути гроші, вкрадені з картки шахраями, якщо не доведено, що користувач сам ініціював списання з рахунків, - Верховний Суд
|Європейські акції активно зростають на статданих
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.09.23
|Волатильність долара пов'язана з непередбачуваністю центробанків світу - аналітики
|НБУ продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот гривні до кінця війни
Бізнес
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети