Комітет Ради затвердив доопрацьований проєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податків та монетарної політики затвердив у першому читанні доопрацьований законопроєкт №9656д про додаткове оподаткування надприбутків банків.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Наш Комітет з питань фінансів сьогодні затвердив у першому читанні доопрацьований наш законопроект про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656д. За - 19, утримались - 1 (Южаніна), проти - 0", - зазначив він.

Як пояснив нардеп, після консультацій з Національним банком та Міністерством фінансів була підготовлена нова версія законопроєкту, щоб уникнути створення нового виду податку.

"За пропозицією Нацбанку вводиться подвійна ставка податку на прибуток (замість 18% буде 36%). За оцінкою колег фіскальний ефект буде такий самий, як і в основному: +10 млрд грн в рік. Також ми провели обговорення з банківськими асоціаціями", - зазначив Железняк.

Крім того, за його словами, попередньо таку концепцію погодив і Міжнародний валютний фонд, але консультації ще триватимуть до другого читання.

Нардеп наголосив, що такий податок вводиться на 2024-2025 рік. "Таким чином ми уникаємо ретроспективних норм на 2023 рік", - уточнив він.

Розгляд документу у парламентів очікується вже наступного тижня.

Як повідомлялося, голова Національного банку Андрій Пишний минулого тижня підтримав ідею додаткового оподаткування банків у якості тимчасового кроку під час війни, проте запропонував на 2023-2024 роки підвищити ставку податку на прибуток банків, замість запропонованого депутатами оподаткування чистого відсоткового доходу.

Він також повідомив, що учасники ринку, з якими це питання обговорював Нацбанк, із розумінням поставилися до такої позиції.

Нагадаємо, наприкінці серпня низка народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт,який передбачає запровадження оподаткування у 2024-2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.

За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами - 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

За даними НБУ, чистий прибуток 64 українських банків за 7 місяців цього року становив 83,2 млрд грн, податок на прибуток - 14,4 млрд грн, зокрема "Приватбанку" - 34,4 млрд грн і 7,9 млрд грн відповідно, а чотирьох інших держбанків - 18,8 млрд грн і 0,1 млрд грн.