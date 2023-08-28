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АНАЛІТИКА

Законопроєкт про 5%-й податок на чистий процентний дохід банків зареєстровано у ВР

 

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, його перший заступник Ярослав Железняк, Мар'яна Безугла, Богдан Торохтій, Максим Бужанський і група інших народних депутатів зареєстрували у ВР у понеділок законопроєкт №9656 "Щодо особливостей оподаткування чистого процентного доходу банків", повідомляється на сайті парламенту.

"Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств)", - написав Гетманцев у телеграм-каналі.

Він зазначив, що за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема за рахунок операцій із державними цінними паперами - 73,5 млрд грн, а чисті процентні доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

"Таким чином, нарощування операцій із державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками", - вважає Гетманцев.

За його оцінкою, у разі запровадження запропонованої законопроєктом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б становити близько 10 млрд грн.

"Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 рр.", - додав голова комітету.

Він наголосив, що подібний підхід (windfall tax) уже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині. Це дасть змогу досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету.

Згідно з текстом, оприлюдненим Железняком, новий податок сплачуватимуть щоквартально.

"Питання непросте, поки що оцінюємо", - прокоментував раніше пропозицію про додаткове оподаткування банків заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у фейсбуці.

Співвласник віртуального монобанку Олег Гороховський різко розкритикував таку ініціативу депутатів в умовах нинішньої рекордно високої частки держави в банківській системі. "Тобто держава збирається наповнити бюджет, запроваджуючи додатковий податок на свій прибуток, який і так цілком дістається державі", - написав він у соцмережах.

Банкір додав, що пропозиція запровадити додатковий податок на чистий процентний дохід банків призведе до пропорційного збільшення ними ставок за кредитами.

Згідно з даними члена ради НБУ Богдана Данилишина, чисті процентні доходи банків за сім місяців 2023 року зросли проти аналогічного періоду минулого року на 40,7% - до 111,3 млрд грн, чисті комісійні доходи - на 16,3%, до 29,4 млрд грн, тоді як чистий прибуток зріс у 24,5 раза - до 83,2 млрд грн.

У першому півріччі, за даними НБУ, п'ять держбанків (включно з націоналізованим Сенс Банком) заробили 43,3 млрд грн чистого процентного доходу, або 46,3% його загального обсягу в 963,6 млрд грн. На частку 14 банків іноземних банківських груп припало 29,9 млрд грн, або 31,9%, 46 банків із приватним капіталом - 20,4 млрд грн, або 21,8%.

Водночас на держбанки за підсумками півріччя припало 64% чистого прибутку (43,3 млрд грн із 67,6 млрд грн) за їхньої частки в загальних активах 55,7% (1,534 трлн грн із 2,925 трлн грн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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