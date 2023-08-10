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НБУ з 11 вересня підвищує нормативи обов'язкового резервування за терміновими вкладами юридичних осіб

 

Національний банк України з 11 вересня 2023 року підвищує обов'язкові резерви за строковими коштами та вкладами юридичних осіб (крім інших банків) у гривні з 0% до 10%, а в іноземній валюті - з 10% до 20%, зрівнюючи їх з нормативами щодо коштів до запитання та коштів на поточних рахунках.

"Це необхідно, зокрема, для подальшої мінімізації ризиків структурного профіциту ліквідності у банківській системі та зниження ринкових спотворень", - йдеться у повідомленні НБУ у середу ввечері.

Уточнюється, що відповідні зміни затверджено рішенням правління Національного банку України від 9 серпня №275.

Регулятор нагадав, що обов'язкові резерви - один із традиційних інструментів центральних банків: банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, що визначається як певний відсоток від його зобов'язань (норматив резервування) та враховує частку обов'язкових резервів, яку банк покриває за рахунок бенчмарк- ОВДП.

Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування - місяць. Це дозволяє згладжувати можливі кон'юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, одночасно забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням - обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

З початку цього року Нацбанк уже тричі підвищував нормативи обов'язкового резервування, внаслідок чого вони зросли з 69,76 млрд. грн. до 11 січня до 293,0 млрд. грн. з 11 липня. Водночас НБУ дозволив до половини обов'язкових резервів формувати за рахунок бенчмарк-ОВДП (переважно з найдовшими термінами обігу), що створило додатковий попит на держоблігації та дозволило Мінфіну частково профінансувати держбюджет.

В останні місяці депозити юросіб зростають випереджаючими темпами порівняно з депозитами фізосіб, нормативи резервування за якими вищі: у гривні - 20% та у валюті - 30%.

Зокрема, у липні вклади юрособ збільшилися на 3,7%, або на 41,3 млрд грн - до 1 трлн 141,9 млрд грн, тоді як фізосіб - лише на 0,6%, або на 5,4 млрд грн, до 970,2 млрд. грн.

У тому числі гривневі депозити юросіб збільшилися за минулий місяць одразу на 5,2% - до 780,5 млрд грн, тоді як валютні - на 0,7%, до 362,4 млрд грн.

У фізосіб депозити у гривні у травні зросли на 1%, або на 6,7 млрд грн - до 640,4 млрд грн, тоді як у валюті скоротилися на 0,4% - до 327,7 млрд грн.

Станом на кінець червня термінові депозити нефінансових корпорацій становили 296,03 млрд. грн., тоді як до запитання - 561,5 млрд. грн. Підвищення резервування за ними на 10 процентних пунктів означає додаткове формування майже 30 млрд грн резервів та потенційний додатковий попит 15 млрд грн на бенчмарк-ОВДП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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