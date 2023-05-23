НБУ оновив стратегію з урахуванням вторгнення РФ і післявоєнного відновлення

Національний банк України (НБУ) оновив свою інституційну стратегію, раніше розраховану на період до 2025 року, зробивши її безстроковою і сфокусувавши на опорі вторгнення РФ і післявоєнному відновленні, серед її цілей - гнучкий обмінний курс та європейська інтеграція фінсектора.

"Попередня стратегія була досить успішно реалізована в тих напрямах, які передбачалися, це був якісний документ і це був документ, який відповідав на той момент тим реаліям, і динаміка за цим документом була успішна. Але потім сталося 24 лютого - повномасштабна війна, яка багато в чому змусила переосмислити всі стратегічні плани не лише Нацбанку", - сказав на презентації стратегії НБУ його голова Андрій Пишний у понеділок.

За його словами, оновлену стратегію названо "Фінансова фортеця України". "Точна і зрозуміла аналогія. Адже фінансова екосистема має бути саме такою неприступною фортецею для ворога, а ми, її архітектори, маємо робити все, що прискорює перемогу", - пояснив Пишний.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п'ятьма стратегічними цілями, які зосереджуються на основних функціях Національного банку - забезпеченні цінової та фінансової стабільності та підтримці країни на шляху до перемоги. Вони деталізуються у 24 стратегічних ініціативах, на досягненні яких НБУ зосередить свої зусилля протягом наступних років.

Першою метою Нацбанк назвав стійку гривню. У рамках її досягнення передбачено розроблення стратегії повернення до інфляційного таргетування та гнучкого обмінного курсу, поступове послаблення та зняття валютних обмежень.

Другою метою є фінансова стабільність, реалізація якої передбачає ініціативи збалансованого регулювання та нагляду, спрямовані на розбудову, стійкої та спроможної банківської системи. Серед інших ініціатив - готовність страхового ринку підтримувати відновлення, прозорість і технологічність небанківського фінансового та платіжного ринку та стійка інфраструктура фінринку.

Робота фінансової системи на відновлення країни є третьою метою. Для її досягнення необхідні відповідальний фінринок, розвинені кредитний ринок і ринок страхових послуг, розвинена інфраструктура ринків капіталу, а також фінансово грамотне населення та підприємці.

Четверта мета - сучасні фінансові послуги: йдеться про посилення кібербезпеки та ефективності готівкового обігу, а також подальшу цифровізацію фінансових послуг, впровадження нових технологій, поширення безготівкових розрахунків. На реалізацію цієї мети будуть спрямовані ініціативи: фінринок - цифрова фортеця, Power banking 2.0 - відновлення інфраструктури на деокупованих територіях, технологічний розвиток фінринку, стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу, регулювання віртуальних активів та цифрових грошей НБУ для забезпечення монетарного суверенітету та цифрові фінансові послуги - частина цифрової країни.

П'ятою метою НБУ визначив "Ефективний центральний банк". Для цього потрібно посилити комунікації регулятора, розвивати інституційні відносини зі стейкхолдерами, міжнародне співробітництво та обмін експертизою, європейська інтеграція фінсектора, ефективна операційна діяльність, цифрова трансформація НБУ.

"Перші чотири цілі спрямовані назовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. П'ята мета - "Ефективний центральний банк" - покликана поліпшити реалізацію місії та бачення Нацбанку через внутрішню трансформацію", - пояснили в НБУ.

У Нацбанку наголосили, що нова стратегія - безстрокова, але має два етапи - фокус опору (короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності та уникнення погіршення ситуації у фінансовій системі й економіці загалом) і фокус відновлення (середньострокові заходи із запуску перетворень, що стануть основою майбутнього відновлення та зростання економіки). Серед останніх - зниження бюрократичних бар'єрів, підвищення прозорості та конкурентності середовища, залучення інвестицій.