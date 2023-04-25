Фінансові новини
- |
- 25.04.23
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Рада НБУ затвердила перерахування центробанком рекордних 71,87 млрд грн прибутку до держбюджету
22:27 24.04.2023 |
Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні у вівторок затвердила перерахування 79%, або 71,87 млрд грн прибутку центробанку за 2022 рік до державного бюджету, свідчить консолідована фінзвітність Нацбанку за 2022 рік, затверджена Радою НБУ 24 квітня.
Згідно з повідомленням, залишок прибутку до розподілу - 19,2 млрд грн - згідно з вимогами закону "Про НБУ" буде спрямовано на збільшення загальних резервів Нацбанку, що мають становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацбанку.
Зазначається, що станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Нацбанку становила 1 958,6 млрд грн, тоді як 2021 року вона становила 1 376,9 млрд грн.
Основні активи Нацбанку станом на кінець 2022 року становили цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн, кошти та депозити в інвалюті, обсяг яких - 241,5 млрд грн, цінні папери України - 757 млрд грн і кредити, надані банкам та іншим позичальниками - 40,8 млрд грн.
У звіті зазначено, що основні зміни в активах Нацбанку 2022 року зумовлені зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів - до $28,5 млрд на кінець 2022 року (з $30,9 млрд - на кінець 2021 року).
Також вони були зумовлені збільшенням удвічі обсягу цінних паперів у портфелі Національного банку, що пов'язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідним для підтримання безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.
Також кредитний портфель зменшився у 2,4 раза за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.
Зобов'язання Національного банку на 31 грудня 2022 року становлять 1 630 млрд грн, що становить 83% валюти балансу (пасивів).
Крім того, основні зміни в зобов'язаннях Національного банку відбулися за статтями банкноти і монети в обігу (зросли на 14% до 715 млрд грн) і депсертифікати, емітовані НБУ (зростання в 2 рази - до 457,5 млрд грн).
Збільшення розміру власного капіталу Національного банку 2022 року майже вдвічі - зі 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн - відбулося завдяки зростанню резервів переоцінки, що зумовлено переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют, пояснили в регуляторі.
Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік становив 232,3 млрд грн, зокрема процентний прибуток на суму 63,2 млрд грн (у 2,2 раза більший, ніж 2021 року) і позитивна переоцінка фінінструментів у розмірі 175,6 млрд грн.
Частина цієї переоцінки - 142 млрд грн - є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами закону про НБУ накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Нацбанку до моменту реалізації відповідних фінактивів.
Витрати Національного банку, пов'язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати з утримання персоналу у 2022 році становили 6,7 млрд грн, тоді як 2021 року вони становили 5,8 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Кадровий голод». Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного
|Один дивізіон ЗРК Patriot заступив на чергування в Україні
|Продати перемогу. Чи чекають на Україну вибори під час війни
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|За перший квартал вкладникам збанкрутілих банків виплатили ₴1,5 мільярда
|Рада НБУ затвердила перерахування центробанком рекордних 71,87 млрд грн прибутку до держбюджету
|Кабмін змінив наглядову раду «Ощадбанку»
|Банки минулого тижня видали ₴1,7 мільярда доступних кредитів - Мінфін
|Чистий відтік коштів із Credit Suisse у I кв. перевищив 61 млрд франків
|Долар дешевшає до євро, трейдери чекають на дані про ВВП США
Бізнес
|Renault представила оновлений хетчбек Clio
|SpaceX вперше запустив Starship — до орбіти він не дістався (але це все одно успіх!)
|Google планує у найближчі місяці інтегрувати ШІ у свій рекламний бізнес – FT
|Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29