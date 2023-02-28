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Нацбанк знову підвищив вимоги до резервів банків за коштами на рахунках фізосіб
16:29 27.02.2023 |
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення додатково підвищити з 11 березня нормативи формування банками обов'язкових резервів (ОР) за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 10 відсоткових пунктів.
Відповідні зміни затверджені рішенням правління Нацбанку №71-рш від 23 лютого , що набирає чинності з 10 березня, повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк зауважує, що на цю частину ОР не поширюватиметься механізм покриття бенчмарк-ОВДП.
Після набрання чинності відповідним рішенням обов'язкові резерви банків становитимуть у національній валюті:
* за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб - 10%;
* за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб - 20% (до 11 березня - 10%);
* за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб - 0%;
* за коштами вкладів (депозитів) і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів - 10%.
В іноземній валюті:
* за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб - 20%;
* за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб - 30% (до 11 березня - 20%);
* за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних (крім інших банків) і фізичних осіб - 10%;
* за коштами вкладів (депозитів) і коштами на поточних рахунках інших банків- нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів - 20%.
"Додаткове підвищення нормативів обов'язкового резервування банків за коштами на поточних рахунках фізичних осіб сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі", - зазначається у повідомленні.
За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов'язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, зросте орієнтовно на 60 млрд грн.
Нацбанк очікує, що зниження обсягу вільних коштів у банківській системі спонукатиме банки до активнішої конкуренції саме за строкові кошти фізичних осіб та до подальшого підвищення ставок за гривневими депозитами.
Нагадаємо, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн.
Згодом Національний банк додатково підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% - в іноземній валюті.
Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.
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