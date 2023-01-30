Фонд гарантування подав позов до колишнього власника «Дельта-Банку» Лагуна та експосадовців банку на 23 мільярди

Північний апеляційний госпсуд 17 січня задовольнив апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізосіб і скасував ухвалу Госпсуду м. Києва, якою було залишено без розгляду позов Фонду до мажоритарного акціонеру та ексглави наглядової ради "Дельта Банку" Миколи Лагуна, а також інших колишніх посадовців фінустанови про солідарне стягнення 22,86 млрд грн.

Як пише Finbalance, Північний апеляційний госпсуд знову передав цю справу на розгляд у Госпсуд м. Києва.

У своєму позові Фонд зазначає, що рішення відповідачів призвели до погіршення фінансового становища "Дельта Банку", "внаслідок чого настала неспроможність банку відповідати за вимогами кредиторів".

Утім, суд першої інстанції вирішив, що "заявлені позовні вимоги мають різні підстави виникнення та різні кола фактичних обставин спору та доказів, оцінка яких суттєво утруднить вирішення спору, а сумісний розгляд в межах однієї справи перешкоджатиме з`ясуванню дійсних прав і взаємовідносин сторін і не дозволить розглянути спір у визначені процесуальним законом строки".

Водночас суд апеляційної інстанції назвав "хибним" цей висновок суду першої інстанції.

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Миколі Лагуну про підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів "Дельта Банку". Однак Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про арешт Лагуна з альтернативою застави в 1 млрд грн, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Повідомлення про підозру також отримали два ексзаступники голови ради директорів "Дельта банку" та директор однієї із пов'язаних фінансових компаній. Їхній суд також відправив під нічний домашній арешт.

"Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж до банку було введено тимчасову адміністрацію. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Нацбанк ухвалив 2 жовтня 2015 року.

За оцінкою Фонду гарантування вкладів фізосіб, орієнтовні загальні втрати кредиторів внаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становлять понад 24,5 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами "Дельта Банку" на початок 2015 року були Микола Лагун (70,61%), який також очолював наглядову раду банку, та Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів "Дельта Банк" посідав 4 місце (60,3 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.

В Україні Миколі Лагуну належали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" та "Кредитпромбанк", а також білоруський "Дельта Банк". Усі вони у стані ліквідації, за винятком "Астра Банку", який був проданий Фондом гарантування вкладів фізичних осіб новому власнику.