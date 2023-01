Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на ₴46 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов на 46 млрд грн в Господарський суд міста Києва проти власника банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 04.01.2023 року подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника АТ «Банк «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування наголошують, що черговий крок для захисту кредиторів банку став можливим в тому числі завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника банку. У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов'язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

«Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почали готуватись до процесу в Україні. В нас міцна доказова база - понад 7000 оригіналів і копій документів - листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок», - зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

У Фонді інформують, що вдалось встановити, що у схемах виведення коштів (заподіяння шкоди), окрім банку були задіяні пов'язані компанії-позичальники, майнові поручителі та нерезиденти - постачальники товарів, і всі ці юридичні особи, включно з банком, контролювались в кінцевому підсумку Жеваго.

Через систематичне кредитування пов'язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам за фіктивними контрактами з банку було виведено понад 223,1 млн дол. та 18,4 млн євро. Вигодонабувач у цій схемі - безпосередньо Жеваго. Загальний розмір заподіяних банку збитків від кредитування пов'язаних з його власником компаній становить майже 46 млрд грн.

Як повідомлялось, у березні 2016 року ліквідатор банку звернувся до правоохоронців із заявою про злочин через списання з коррахунків в Meinl Bank AG та Bank Frick & Co AG коштів Банку на 113 млн дол. нібито за неповернення компанією Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу грошей на коррахунках АТ «Банк «Фінанси та Кредит». За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому власнику Банку, а у липні 2021 повідомило про його міжнародний розшук. У грудні 2022 року Жеваго було затримано на гірськолижному курорті Куршавель у Франції. За даними слідства, до цієї схеми причетні колишній власник та посадові особи банку. Матеріали щодо одного з фігурантів, Демченка О.І. (колишній помічник Жеваго у Верховній Раді та номінальний власник Nasterno Commercial Ltd.), виділено в окреме провадження. Цивільний позов Банку до Демченка про стягнення 2,5 млрд грн задоволено в повному обсязі.

У грудні 2015 року Нацбанк прийняв рішення ліквідувати банк "Фінанси та Кредит".