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Більшість банків зберігають операційну ефективність в умовах війни попри значні кредитні втрати
08:27 01.12.2022 |
Більшість банків зберігають операційну ефективність в умовах війни попри значні кредитні втрати.
Про це йдеться у огляді Національного банку, передають Українські Новини.
У ІІІ кварталі банківський сектор надалі адаптувався до кризових умов.
Банки підтримували роботу мережі та стрімко відновлювали діяльність відділень у звільнених регіонах.
Ліквідність системи зростала завдяки подальшому припливу коштів клієнтів.
Вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові вклади у гривні, а строкові вклади в іноземній валюті відновили зростання вперше з часів коронакризи.
Чистий кредитний портфель загалом скорочувався, лише в державних банках обсяг корпоративних кредитів зріс за підтримки державних програм.
Очікувано зросла частка непрацюючих кредитів, найпомітніше в роздрібному сегменті.
Попри значні відрахування в резерви, сектор отримав квартальний прибуток після збиткового першого півріччя.
Цьому сприяло збереження операційної ефективності.
Чисті активи банків за ІІІ квартал зросли на 7.5% і перевищили довоєнний рівень.
Переважно нарощувалися обсяги депозитних сертифікатів НБУ.
Водночас відбулося скорочення чистого кредитного портфеля: гривневого передусім внаслідок дорезервування, валютного - більшою мірою через погашення позик.
Чисті гривневі корпоративні кредити за квартал зменшилися на 2.2%, валютні - на 10.0% у доларовому еквіваленті.
Лише державні банки наростили гривневе кредитування бізнесу - на 4.3% за квартал.
Чистий роздрібний кредитний портфель скоротився за ІІІ квартал на 13.8% як за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів.
Банки поступово визнають кредитні втрати внаслідок війни.
Питома вага непрацюючих кредитів зросла за квартал на 3.9 в. п., з початку повномасштабного вторгнення на 7.0 в. п. - до 33.6%.
Найпомітніше зросла частка непрацюючих кредитів фізичним особам.
До визнання позик непрацюючими переважно призводить прострочення сплати.
Банківський сектор за ІІІ квартал отримав 12 млрд гривень прибутку.
Цей прибуток дав змогу компенсувати збитки першого півріччя, тож фінансовий результат за дев'ять місяців позитивний - 7.4 млрд гривень.
Причиною прибутковості стало збереження високої операційної ефективності. Процентні доходи банків надалі зростали, комісійні доходи поступово відновлюються, позитивні результати від переоцінок валюти та цінних паперів суттєво збільшили сукупний фінансовий результат.
Співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) у ІІІ кварталі становило 36.5% порівняно з 44.6% у відповідному періоді минулого року.
Водночас фінустанови вимушені робити значні відрахування до резервів під збитки, спричинені війною.
За ІІІ квартал відрахування в резерви під кредити становили 33.5 млрд гривень, під цінні папери - 7.1 млрд гривень.
Визнання справжньої якості активів триватиме, тож резерви надалі зростатимуть.
Як повідомляли Українські Новини, банки очікують зростання обсягів та здорожчання фондування.
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