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НАБУ завершило розслідування виведення коштів з «Приватбанку» за часів Коломойського на 8,4 мільярда
18:51 06.10.2022 |
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою колишніх топменеджерів ПАТ КБ "ПриватБанк" у розкраданні понад 8,4 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба НАБУ, 6 жовтня стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення.
Серед підозрюваних у цій справі:
* ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
* колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
* ексзаступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);
* колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
* колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);
* керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).
"Прокурори САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи наразі зібрали достатньо доказів за трьома епізодами. Всі три пов'язані з виведенням коштів із банку напередодні його націоналізації наприкінці 2016 року на підконтрольні або пов'язані з бенефіціарами банку компанії", - зазначається у повідомленні.
Водночас у НАБУ наголошують, що викриті факти корупційної діяльності у "Приватбанку" не є вичерпними: в низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування, зокрема щодо схем виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.
Як повідомлялося, у лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям "Приватбанку" про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Одразу ж після цього детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" до його націоналізації Володимира Яценка при спробі вилетіти з України.
Вже у березні 2021 року НАБУ повідомило колишнім керівникам "Приватбанку" про підозри за новим епізодом про розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) коштів банку через акредитивну схему.
У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили колишньому голові "Приватбанку" Олександра Дубілета, його першому заступнику та керівнику департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн на користь пов'язаної компанії.
15 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою, однак наразі він переховується за кордоном.
На момент оголошення першої підозри колишній голова "Приватбанку" Олександр Дубілет жив в Австрії і відразу ж після її отримання, як і низка інших фігурантів справи, переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.
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