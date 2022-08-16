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АНАЛІТИКА

Держбанки в умовах війни продовжують нарощувати свою частку на ринку

 

Частка державних банків у загальних активах банківської системи у першому півріччі 2022 року зросла з 49,8% до 53,4%, зокрема у другому кварталі - на 1,7 процентного пункту (п.п.), повідомляється у огляді банківського сектора, опублікованому Нацбанком у вівторок.

Згідно з ним, із чотирьох держбанків основний внесок вносить ПриватБанк, який збільшив свою частку на ринку за півріччя з 24,7% до 27%, зокрема у другому кварталі на 1,2 п.п.

Як повідомлялося, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації ПриватБанку та докапіталізації держбанків за одночасного виведення з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 рр. вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, зокрема ПриватБанку - з 27,9% до 24,7%.

Нарощування частки банків у війну відбувається переважно за рахунок зниження частки іноземних груп, яка за півроку скоротилася з 30,1 до 27,2%, тоді як приватних банків - з 20,2 до 19,4%. Водночас у другому кварталі приватні банки швидше скорочували свою частку - на 1,2 п.п., тоді як іноземні - на 0,5 п.п.

Така ж сама ситуація спостерігається щодо чистих активів: частка держбанків за півріччя зросла з 46,7% до 50%, зокрема ПриватБанку - з 19,8% до 22,1%. На другий квартал припало зростання відповідно на 2,2 п.п. та 1,6 п.п.

Ще більша частка держбанків у залученні депозитів: якщо у 2019-2021 роках вона скоротилася з 63,5% до 55,5%, то за шість місяців цього року вона зросла до 59,3%, зокрема ПриватБанку - з 31,2% до 35,4%. На другий квартал припало зростання відповідно на 3,4 п.п. та 2,6 п.п.

За останні півроку частка депозитів в іноземних банках знизилася з 25% до 22,9%, у приватних банках - з 19,5% до 17,8%, зокрема у другому кварталі відповідно на 1,6 п.п. та 1,8 п.п.

Загалом НБУ наголошує на зростанні концентрації ринку: частка активів десятки найбільших банків у загальному обсязі активів з початку війни збільшилася з 73,8% до 77,6%

В результаті Індекс Херфіндаля-Хіршмана (HHI) - індикатор концентрації на банківському ринку, який при значенні до 1000 свідчить про слабку концентрацію ринку, зріс за час війни для загальних активів з 945 до 1116, повернувшись на рівень кінця 2020 року, хоча на кінець 2019 року він був ще вищим - 1268.

А його значення за депозитами - 1712 порівняно з 1395 до війни - стало суттєво вищим, ніж на кінець 2019 року (1597).

НБУ уточнює, що до групи іноземних банків на середину року входило 16 банків, тоді як до групи приватних - 48.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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