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Українські банки завершили І пів.-2022 із чистим збитком 4,65 млрд грн
17:26 11.08.2022 |
Чистий збиток банківського сектора України в першому півріччі 2022 року становив 4,65 млрд грн через формування резервів під очікувані збитки від наслідків війни, повідомив Національний банк України у четвер.
"У другому кварталі чистий збиток сектора досяг майже 4,5 млрд грн. Темпи зростання чистого процентного доходу сповільнилися з 35% у січні-лютому до 19% за березень-червень у річному обчисленні", - зазначив регулятор.
З урахуванням його раніше опублікованої статистики, у червні чистий збиток зріс на 3,34 млрд грн порівняно з чистим прибутком 6,12 млрд грн у травні та чистим збитком 7,27 млрд грн та 10,07 млрд грн відповідно у квітні та березні.
Станом на 1 липня 2022 року із 68 платоспроможних банків 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10 млрд грн, 21 - збитковими зі збитком 14,6 млрд грн, уточнив регулятор.
Він вказував, що від'ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували резерви на 57,9 млрд грн, з них у березні-червні на 52,1 млрд грн.
Зокрема, у червні відрахування до резервів збільшилися на 18,67 млрд грн порівняно з 6,47 млрд грн у травні, 11,17 млрд грн у квітні та 15,84 млрд грн у березні.
"Реалізація кредитного ризику в результаті повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектора вперше за останні п'ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть і надалі. Щоб зберегти операційну ефективність, банки мають пристосувати свої бізнес-моделі до роботи в кризових умовах, а також належним чином відображати фінансові показники для збереження фінансової стійкості банківського сектора", - наводяться у повідомленні слова заступника голови НБУ Ярослава Матузки.
НБУ зазначає, що всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами, що призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.
Регулятор додав, що пригнічений попит на банківські послуги обмежує комісійні доходи банків: чистий комісійний дохід скоротився за березень-червень на 35% порівняно зі зростанням на 15% в січні-лютому.
Водночас, як зазначає НБУ, операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань до резервів за підсумками другого кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн в аналогічному періоді 2021 року.
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