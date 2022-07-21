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АНАЛІТИКА

У Нацбанку не вбачають ризиків для ліквідності банківської системи

 

У Національному банку наразі не бачать жодних ризиків для ліквідності банківської системи.

Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу, відповідаючи на запитання Укрінформу.

За його даними, в період з 1 червня по 18 липня обсяги дострокового погашення за всіма кредитами рефінансування склав 34,8 млрд грн. З них понад 20 млрд грн - це погашення за кредитами на строк від 1 до 5 років, решта на строк до 1 року. Загальний обсяг погашеної заборгованості банків за кредитами рефінансування за означений період склав 46,7 млрд грн.

Що стосується бланкового рефінансування (кредит без застави - ред.), то за словами Юрія Гелетія, найгарячіша фаза звернень банків до регулятора спостерігалася в кінці лютого - першій декаді березня. За його словами, тоді заборгованість по бланкових кредитах становила 25 млрд грн, зараз лишилося десь 250 млн грн заборгованості по «бланку».

«Зараз ми не бачимо жодних ризиків ліквідності у банківській системі, які могли бути пов'язані зі зростанням ставок за кредитами рефінансування. Навпаки, підвищення облікової ставки та, як наслідок, депозитних ставок, покликані зменшити ризики ліквідності. Це і надалі стимулюватиме сталий приплив коштів населення та бізнесу до банківської сфери, можливо навіть покращення строкової структури вкладів», - зазначив Гелетій.

Він підкреслив, що на початок липня ліквідність банків є дуже високою.

«Важливо витрачання цієї ліквідності на боргові інструменти уряду, але це повинно стимулюватися ринковими показниками дохідності, над чим ми конструктивно працюємо з колегами з уряду», - резюмував заступник голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк залишив облікову ставку на рівні 25%.

Попереднім рішенням правління НБУ з монетарної політики 3 червня 2022 року облікова ставка була змінена з 10 до 25%.

Базовий сценарій макропрогнозу передбачає збереження ставки на цьому рівні щонайменше до другого кварталу 2024 року.
 

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