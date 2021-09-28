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Alibaba добавила платёжную систему конкурента в свои приложения
12:43 28.09.2021 |
Компания Alibaba Group Holding Ltd. добавила в некоторые свои приложения платёжный сервис WeChat Pay, принадлежащий конкурирующей Tencent Holdings Ltd., за счёт чего замкнутые экосистемы IT-гигантов сблизились сильнее. Сервисы доставки еды Ele.me и продажи билетов Damai, приложение для чтения книг Shuqi и сайт импортных товаров Kaola теперь предлагают возможность оплаты с помощью WeChat Pay наряду с привычными вариантами, такими как сервис Alipay от Ant Group Co.
Представитель Alibaba подтвердил эту информацию, добавив, что в будущем компания намерена продолжить поиск точек взаимного соприкосновения, чтобы повысить качество услуг, предоставляемых конечным потребителями. Хотя WeChat Pay по-прежнему не доступен во флагманском приложении Taobao, представитель Alibaba подтвердил, что компания активно работает над внедрением нескольких новых способов оплаты на своей платформе.
Этот шаг был предпринят после того, как китайские власти ужесточили регулирование IT-отрасли, центральное место в которой занимают компании Alibaba и Tencent. Отметим, что ранее в этом месяце Tencent позволила пользователям сервиса WeChat впервые за многие годы ссылаться на контент конкурента, что стало серьёзной уступкой нормативному давлению. Крупнейшие интернет-корпорации Китая исторически блокировали в своих сервисах ссылки на контент конкурентов, но теперь они вынуждены отказаться от этого под давлением регуляторов, которые обвинили компании в монопольном поведении и ограничении конкуренции.
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